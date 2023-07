Facua insta a Lidl a "retirar de inmediato" un producto de limpieza que podría confundirse con una bebida

Los productos alimentarios y los que pueden causar daños a la salud de los consumidores deben poder diferenciarse con claridad, sobre todo si el contenido es similar. Ya sea a través del envase o el formato, debe quedar claro la utilidad y el fin del producto en cuestión.

Sin embargo, existen casos que llevan a la confusión y, a primera vista, un producto puede parecer una cosa y resulta siendo otra muy distinta. Esto es lo que le ha pasado a un usuario de Twitter, que ha compartido una imagen de un producto de limpieza que se asemeja a una bebida.

"Señores de Lidl España, ¿Cómo se puede vender un producto de limpieza con este formato?", ha publicado Julián Ruiz, quien se ha encontrado con unas botellas llenas de líquido naranja y que podrían pasar por un refresco o zumo de sabor naranja.

Señores de @lidlespana, ¿como se puede vender un producto de limpieza con este formato? pic.twitter.com/frlMjrVAtH — JULIÁN RUIZ 🟥🟨🟪🔻 (@elyos68) July 7, 2023

Así, el usuario expresaba su incredulidad con el supermercado, localizado en Sevilla, puesto que la ingesta por equivocación de este producto podría ser muy peligroso para la salud.

Precisamente, Facua-Consumidores en Acción ha citado el tuit y ha confirmado que "no se pueden vender productos de limpieza con diseños de envases y colores de su contenido que los niños podrían confundir con alimentos". Por ello, ha instado a la cadena a "retirarlo de inmediato".

Rápidamente, el tuit principal se ha hecho viral y ya acumula miles de interacciones. "Es que vamos a ver, me dices que es un Gatorade y de primeras me lo creo", ha comentado una usuaria.

"No es coña, el viernes lo vi en el lidl de mi barrio y lo primero que pensé fue que hacía un refresco de naranja en esas estanterías (unas estanterías negras con cosas de bazar), me dio por leerlo y lo que solté fue 'veremos a ver si alguien no mete la pata'", ha respondido otro.

"Y, además, con la etiqueta en inglés y alemán, lo que lo hace aún más confuso para mucha gente", ha contestado un usuario al tuit de Facua.