Àgueda Micó: "Queremos la reforma de la financiación, condonar la deuda histórica y las inversiones territorializadas"

Nacida en l’Olleria (Valencia) en 1978, Àgueda Micó i Micó es secretaria general de Més-Compromís, el antiguo Bloc Nacionalista Valencià. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, participó en las negociaciones del Gobierno del Botànic y ha coordinado varias campañas electorales de Compromís. Compagina su trabajo con la docencia universitaria.

¿Compromís tendrá autonomía plena sobre su acción política en el Congreso?Sí, por supuesto. De hecho, esto es una coalición. Nosotros no somos una confluencia se Sumar. Somos dos proyectos políticos que estamos al mismo nivel y hemos hecho un pacto porque hay muchos valores compartidos. La base del trabajo de todos los diputados y diputadas de Compromís-Sumar va a ser nuestro programa electoral y la coalición reflejada en el protocolo electoral que hemos firmado. Por tanto, efectivamente, la autonomía política de Compromís sale intacta en esta coalición porque somos partidos diferentes.

¿Qué va a pesar más, la vertiente valencianista o la de izquierdas?Por igual. De hecho, una de las cosas importantes de nuestro pacto es que Sumar va a trabajar conjuntamente con Compromís para que la agenda valenciana sea una realidad a nivel estatal. Es decir, que sea asumida también por nuestros socios. El valencianismo político no se entiende sin ser el conjunto de muchas luchas: la ecologista, feminista y las políticas sociales y de izquierdas.

¿Tienen encuestas internas?La verdad es que no, estamos siguiendo las estimaciones de voto que salen por diferentes medios de comunicación.

¿Sumar quiere entrar en el Gobierno si dieran los resultados?Obviamente. De hecho, queremos que Yolanda Díaz sea la primera presidenta del Gobierno de España. Pero, si no pudiéramos conseguir la Presidencia, es importante que la influencia de Sumar sea lo más elevada posible. Necesitamos un Sumar que sea no solo imprescindible, sino que tenga un papel central en las políticas estatales y al mismo tiempo ser la voz valenciana. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando llegan a Madrid, se dejan la parte valenciana y siguen las instrucciones de Génova y Ferraz.

¿Ve factible esa reforma de la financiación tras los resultados del 28-M?Es factible. De hecho, ha pasado otras veces. El último sistema de financiación fue aprobado en 2009 y caducó en 2014, pero ya ha habido diferentes acuerdos. Hace falta voluntad política y es más fácil de lo que parece. Esto no va de una lucha de la Comunidad Autónoma Valenciana contra la de Madrid o Andalucía, es una cuestión de que el Estado ceda más ingresos por impuestos y hablo sobre todo del IRPF y del IVA. Se trata de que el Estado tenga menos capacidad económica y de descentralizar no solo las competencias, sino también los recursos económicos que desarrollan las comunidades.

¿Seguirán reclamándola aunque se beneficie de la reforma el Consell de PP y Vox?Es que defender el autogobierno valenciano está por encima del color político del partido que gobierne en la Generalitat. Nos estamos jugando los servicios públicos y de calidad para cinco millones de personas. Compromís lo tenemos clarísimo. El resto de partidos políticos, no tanto.

¿Cómo ve el pago por uso en las autovías que propone el Gobierno?Yo creo que tiene que haber impuestos que tengan en cuenta la lucha contra el cambio climático. Pero, sinceramente, no tienen que empezar por hacer pagar a la gente que transita por la AP 7, sino con otro tipo otro tipo impositivo, sobre todo de la externalización que algunas empresas realizan sin tener en cuenta la contaminación, y revitalizando las cercanías y la movilidad pública. No hemos tenido alternativa, es más fácil ir de Valencia a Madrid que de Alicante a Valencia y la gente al final coge el coche porque no puede estar tres horas en el tren para ir a trabajar o para desplazarse. Los valencianos y valencianas ya hemos pagado y repagado la AP-7, y ya está bien.