Carlo Costanzia cuenta en 'Espejo Público' su versión de su condena por estafa y detalla qué otros antecedentes legales tiene

La condena del actor Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, a 21 meses de prisión por estafa ha revolucionado el panorama social de nuestro país. El intérprete, que hasta ahora se había mantenido en silencio, se ha sentado este viernes frente a Susanna Griso para contar su versión de los hechos.

Así, desde el plató de Espejo Público, el joven ha contado que, en el momento de la acusación, ya estaba cumpliendo condena por haber conducido bajo los efectos del alcohol, de las drogas y sin carnet. Así, no ha dudado en mostrar la pulsera telemática que tiene que llevar a todas partes y que, además, actualmente trabaja como pizzero: "Nunca he tenido problemas en buscarme la vida".

Respecto a la condena por estafa, Carlo ha recordado que fue uno de los protagonistas de la serie Toy Boy y, durante el rodaje, quiso cumplir su sueño de tener un Porsche Cayenne. Así, con sus ahorros, consiguió comprarse un vehículo de dicha marca que no superaba los 10.000 euros, pues era de segunda mano y tenía bastantes kilómetros.

Entre el equipo de la serie se encontraba Roberto, quien proporcionaba los vehículos de alquiler a la productora y que se enteró del deseo de Carlo de comprar un coche, por lo que le anima a que haga la compra con él. Según ha explicado el actor, Roberto le dijo que traería el vehículo desde Alemania y la compra se haría sin IVA, por lo que Carlo firmó el contrato, de unos 10.000 euros, con el hombre y le hizo entrega del dinero en efectivo.

El joven se fio de la experiencia laboral del equipo de la serie y confió en que se trataba de una persona seria, aunque después descubriría que Roberto había estafado, también, al equipo de rodaje. Así, Carlo ha apuntado que Roberto cogía los coches de otras empresas de alquileres y los hacía pasar por otra empresa de vehículos. Fue entonces cuando Carlo creó su propia empresa y Roberto le enseñó unos vehículos que podría subalquilar para que, a su vez, Carlo subalquilase a otras personas.

Roberto solicitó a Carlo un pago de otros 20.000 euros para crear la sociedad y fue cuando el actor comenzó a sospechar de que Roberto podría estar utilizándole de testaferro. Sin embargo, ha recalcado que le costó darse cuenta de este hecho, puesto que Roberto le mandaba fotos de los coches constantemente e, incluso, la documentación y los recibos de los alquileres de estos.

De esta manera, los primeros clientes de Carlo eran personas que Roberto no conocía y algunos de ellos empezaron a llamarle pidiéndole dinero. Carlo, que asegura que no sabía nada, dijo que pagaría todo el dinero, pensando que el negocio no era lícito. Así, Carlo pidió a uno de los estafados que llamase y grabase a Roberto, una conversación en la que este último admite que es el cabecilla y responsable de todo, reconociendo, además, que Carlo es solo la imagen pública de la trama.

En el matinal, Costanzia también ha asegurado que Roberto lleva estafando desde los años 90: "Es un profesional de esto, además, tiene otros 60 casos por estafa que, de hecho, en estos días ha salido más gente diciendo que a ellos también les ha estafado".

Además, Carlo ha reconocido que ha sido "el tonto útil" de la trama de Roberto y que entró en este ambiente como un verdadero novato. Así, cuando se da cuenta de que este señor ha estafado a ciertas personas, descubre que también le ha ocurrido a personas con mucha experiencia.

Asimismo, Carlo cree que sus primeros abogados no le asesoraron correctamente y, además, ha recalcado que tiene un audio que le exculpa completamente aunque aún no ha podido esquivar la condena: "Pasa una cuantía de dinero por la cuenta de la sociedad de la que yo soy administrador único que sobrepasa en 1.000 euros lo que se considera estafa normal de estafa agravada".

Carlo, que ya ha pagado 101.000 euros, a los que se suman 50.000 euros que Roberto recibió en efectivo de los estafados, ha apuntado que su socio cuenta con más de 60 denuncias y él con cinco. Además, el actor ha recalcado que el juicio puede tardar entre cuatro o cinco años en salir adelante: "Parece que cambian de jueces y fiscales y todo ayuda a retrasar el procedimiento. Entiendo que él o conocidos suyos pueden retrasar toda esta trama. Entiendo que el día que esto vea la luz, probablemente, no tendrá una repercusión mediática como la puede tener ahora".

Tras esto, Susanna Griso ha decidido cambiar el rumbo de la entrevista a Carlo y le ha preguntado por sus problemas en la infancia, marcada por las drogas y la depresión. Así, el joven ha destacado que sufrió bullying en un colegio del Opus Dei y que, incluso, le llegaron a expulsar por una portada en Interviú protagonizada por su madre y Alessandro Lecquio: "He visto a periodistas pegando a mis abuelos y mis tíos".

Finalmente, Carlo Costanzia ha recalcado cómo le está afectando el caso de estafa a su salud mental: "Hay días que no me quiero levantar de la cama. Me tengo que enfrentar a ir al gimnasio, a comer, a afrontar el mundo. Tengo pánico social, no me atrevo a hacer ninguna inversión". Asimismo, respecto a su abuela, ha comentado: "Ella está en una situación de salud complicada y ahora, con este tiempo que tengo que pasar aquí, hasta que no sepamos nada de la resolución no voy a poder verla. Es un poco difícil tener que pensar que, probablemente, no pueda verla más".