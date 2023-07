Uno de los estafados por Carlo Costanzia, en 'Ya es mediodía': "Firmamos un contrato, hice el ingreso y hasta comimos juntos"

Los problemas con la justicia de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, han supuesto una gran revolución en nuestro país, pues el actor ha sido acusado de un delito de estafa y, tanto él como su socio, Roberto, han sido condenados a 21 meses de cárcel.

Este jueves, Ya es mediodía ha mostrado, en exclusiva, los audios en los que Costanzia habla con uno de los presuntos estafados y, además, se muestra preocupado y tiene intención de arreglar las cosas: "Está mi abogado trabajando en ello y nos pondremos todos de acuerdo para hundir a este hijo de la gran p***".

"Me he encontrado yo también en una cosa más grande de lo que pensaba. Lo único que yo quería era demostrar a mi padre que podía tener yo mis ganancias con una cosa... Me he metido con la persona equivocada en todo esto y todo se va a resolver porque yo soy un tío de palabra y, te repito, estaba completamente ajeno a todo y este tío me debe a mí también mucho dinero", asegura Carlo.

Además, el hijo de Mar Flores mandó un audio a su socio, Roberto, para suplicarle que llamase al supuesto estafado: "Rober, tío... hazme un favor. Está este aquí en Madrid, que me está buscando, que no sé qué quiere. No para de llamarme con número distintos. Por favor, llámale".

El matinal también ha podido hablar con Mourad Lamouchi, uno de los estafados por Carlo y Roberto y que, por primera vez, ha atendido a los medios de comunicación: "Me estafaron 31.200 euros. Me puse en contacto a través del socio y de un amigo mío, que me dijeron que tenían muy bueno precios en vehículos de lujo. Todo iba bien, firmamos un contrato, les hice el ingreso y hasta comimos juntos. Nunca me pude imaginar que fuesen así".

Incluso, Mourad ha asegurado que ha podido hablar con Carlo en varias ocasiones: "Carlo, desde el primer momento, intentó pactar conmigo. Me dijo que en ese momento no me podía pagar y su padrastro también se puso en contacto conmigo para hacerse cargo... pero el trato que nos ofrecía a los cinco denunciantes era de 100 euros al mes".