El actor Carlo Costanzia ha sido condenado a 21 meses de prisión y tendrá que entrar en prisión por un delito continuado de estafa agravada. Según la información que revelaba hace una semana la revista Semana, el intérprete, hijo de la empresaria y exmodelo Mar Flores, estaba acusado de un delito continuado de estafa en su modalidad agravada.

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado sentencia en los siguientes términos: "Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas".

Este lunes, Ya es mediodía emitió los audios que demostrarían cuál era la forma de operar de Costanzia y su socio, Roberto, que, según el programa, cuenta con más de 60 denuncias por estafa y delitos similares, en la supuesta estafa.

"Tenemos 2.750 coches delante para el proceso de matrícula. Estamos en el proceso de matriculación, cuando tengamos las placas y yo me voy a recoger el vehículo y me da igual que sean las doce de la noche, pero yo hoy os veo", se escucha decir al socio de Carlo para dar largas al comprador de uno de sus vehículos. "Estoy haciendo todo lo más rápido y lo mejor posible, solo puedo decirte eso", asegura.

Además, entró en directo Álvaro Gallego, que asegura que el socio de Constanzia le habría estafado más de 100.000 euros, sin que haya sido devuelto nada de ese dinero. "Tuve una reunión con él y me ofreció traerme un coche de Rumanía a un buen precio, pero nunca llegó… Trabaja en un concesionario de Puerto Banús, le compré un coche y jamás me lo entregó… Me iba a traer un coche de Alemania, pagué 55 euros y jamás lo llegué a ver", detalló.

"Lleva estafando 30 años y no va a tener otro modo de vida que no sea estafar", contó sobre sus estafas, que, aseguró, se produjeron en 2020, momento en el que cree que todavía no tenía relación con Costanzia.