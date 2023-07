Vuelve la vaquilla a 'El Grand Prix del Verano'... junto con un dinosaurio, una 'streamer' famosa, un tal Wilbur...

La 1 de RTVE ha presentado hoy el que será el nuevo Grand Prix del Verano, de próximo estreno, el icónico concurso en el que pueblos de toda España se enfrentan entre sí en alocados juegos y que de nuevo presentará Ramón García.

Pero aunque mantiene la esencia de aquel gran formato de entretenimiento que dejó de emitirse hace 18 años, El Grand Prix también ha buscado la forma de actualizarse y lo hace con novedades y guiños sobre todo a los más jóvenes.

"Me he emocionado. Echas la vista atrás y a todos nos han pasado muchas cosas en la vida y este programa va cosido a la vida de cada uno, cada verano, cada temporada", decía Ramón García emocionado en la presentación, recordando que "fueron 11 veranos ininterrumpidos y cuando uno ve esas imágenes se emociona... y qué pelazo tenía", bromea aún con los ojos acuosos.

Pero la nostalgia se ha dejado atrás para planear el nuevo concurso y hay "equilibrio entre lo que la gente recuerda y lo nuevo, porque hay muchas novedades", explica, a la vez que se pregunta: "¿Conseguiremos de nuevo juntar a la familia frente al Grand Prix? Yo creo que sí".

La prensa prueba el juego de 'La patata caliente' durante la presentación de El Grand Prix, con Ramón García. RTVE

Empezando por las pruebas, por supuesto estarán La patata caliente, Los Ki-monos o Los troncos locos, pero además se incorporan pruebas nuevas como gymkanas renovadas y otras llamadas El perrito piloto, Las abejas a lo loco, La guardería y Alicia en el País de las Caidillas o Escala como puedas. Pruebas como Las manos ahora se reconvierten en pingüinos.

En las gymkanas habrá un dinosaurio. No es una forma de hablar. En ellas estará Nico, un Tyrannosaurus rex hiperrealista que estará en alguno de los juegos molestando a los jugadores antes de terminar la prueba e interactuando con Ramón, Michelle y Cristinini. Hará el papel de dinosaurio o de dragón, según la prueba.

El Grand Prix, con Nico, el dinosaurio. RTVE

Pero no será el animal más protagonista. Lo será la vaquilla. "La nueva ley de bienestar animal no permite tener animales en el plató, así que pensamos que como el Grand Prix era el programa de la vaquilla, no podíamos quitarla. Y buscamos una fórmula para que hubiera una vaquilla que hiciera lo que hacía antes, molestar durante las pruebas", explicaba Ramón García. La solución ha sido una gran vaquilla en forma de muñeco, con grandes músculos de felpa y muchas ganas de jugar y hacer el gamberro.

Ramón García y la Vaquilla, en El Grand Prix. RTVE

También hay humanos que se incorporan a la familia de El Grand Prix. En primer lugar está Cristinini. La streamer, con 3 millones de seguidores en Twitch, será la experta en juegos y los retransmitirá desde su cabina contando curiosidades, aficiones… Además, conectará el programa con el público joven hablando de las redes sociales.

"Somos niñas que hemos crecido con el Grand Prix, estoy en el saco de la gente que pedía que volviera. Para mí es como ir al chiquipark, mi yo más niña vuelve a crecer aquí y quiero que eso es lo que se transmita en la pantalla", decía la joven streamer.

También estará en el concurso la acriz y presentadora Michelle Calvó, que será la Embajadora de los Pueblos y estará con los alcaldes y padrinos. Será la experta de las localidades y se acercará a las gradas para hablar con los participantes. "Voy a estar con los pueblos viviendo de cerca los nervios y dando a conocer a personas que tienen historias que van a emocionar bastante", explicaba sobre su trabajo.

Por último veremos la presencia de Wilbur, un conocido tiktoker, tan atlético como alocado, que será el encargado de mostrar la mecánica de las pruebas de una forma diferente: en tono cómico y mediante acrobacias. "Hago las pruebas en modo extracorpóreo", afirmó.

En esta edición participarán ocho pueblos que se enfrentarán de dos en dos en cuatro programas eliminatorios, donde los cuatro mejor puntuados se clasificarán para las dos semifinales. El pueblo ganador de cada una de ellas accederá a la gran final del Grand Prix del Verano.

Las localidades participantes, en orden alfabético, serán Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).