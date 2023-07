Ramón García: "Algún alcande nuevo nos dijo que no al 'Grand Prix' alegando que no estaban para juegos"

En el pequeño pueblo asturiano de Cudillero, la oficina de turismo de la localidad se pagó con el premio que sus gentes ganaron en El Grand Prix de verano. El concurso, que vuelve en muy pocas semanas a La 1 de RTVE tras 18 años de ausencia y de nuevo con Ramón García al frente, es una ventana, una forma de "dar visibilidad a los pueblos pequeños, eso no hay dinero que lo pague y lo va a hacer la televisión pública", en palabras del propio Ramón García.

Pero en el casting de El Grand Prix del verano se metió un factor inesperado: las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Al concurso de La 1 se invitó a todos los pueblos de España de entre 5.000 y 10.000 habitantes. De los 540 emails que se enviaron, RTVE recibió respuesta de nada menos que 120 pueblos dispuestos a enviar a su alcalde o alcaldesa y a un buen número de sus habitantes a concursar.

Pero eso fue antes de las elecciones, en las que hubo muchos cambios de gobierno. "Hicimos el trabajo de contactar, pero hasta que no fueran las elecciones no podíamos decidir. Les dijimos 'si usted sigue alcalde o de alcaldesa, ya nos confirma si quieren seguir'", explicaba Ramón García. "Alguno se ha caído al haber cambio político. "'Miren, ahora no estamos nosotros para juegos', o algo así nos dijeron", explicaba el icónico presentador, que hace ver que "no fue un problema, porque había 120 candidatos".

De los que quisieron participar y reunían los requisitos, se hizo un sorteo ante notario y finalmente las localidades participantes, en orden alfabético, serán Aguilar de Campoo (Palencia), Alfacar (Granada), Brión (Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

Serán los pueblos de Alfacar (Granada) y Colmenarejo (Madrid) los primeros en enfrentarse en el primero de siete programas, entre los que habrá 2 semifinales y una gran final, en la que ganará el pueblo que haya conseguido una mejor puntuación.