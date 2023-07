Los mejores gazpachos de marca blanca por menos de 2 euros el litro, según la OCU

Una de las fórmulas más típicas de los españoles para combatir la llegada del calor es el consumo de sopas frías. En este sentido, uno de los productos con mayor demanda y protagonismo es el gazpacho.

Su sencilla elaboración, a base de tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen, vinagre y sal, y su bajo coste hace que no falte casi nunca en la mesa como primer protagonista de la comida o la cena cuando suben los termómetros.

Su enorme popularidad ha hecho que el gazpacho prolifere sobre todo durante el periodo estival en las estanterías de los principales supermercados y grandes superficies.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado la calidad de hasta 58 gazpachos de marca blanca envasados refrigerados, cuyo precio es inferior a los dos euros el litro.

Esta asociación ha señalado que aunque "el aporte nutricional de los gazpachos seleccionados es bueno", la cantidad de aceite de oliva "rara vez supera el 5%, las hortalizas suelen triturarse ya peladas y no es habitual que incorporen pan, por lo que tienen menos fibra, menos sabor y también menos calorías que un gazpacho casero".

No obstante, la organización ha precisado sobre el gazpacho de marca propia de supermercado que su sabor obviamente cambia respecto un gazpacho de primeras marcas, cuyo coste medio es bastante más alto, unos 3,70 euros el litro -entre otras cosas por el envase de plástico pet-,

aunque ha advertido que no son necesariamente menos "saborosos o nutritivos". "El hecho de someter o no a un producto a un tratamiento térmico, como la pasteurización, no implica diferencias en la calidad final del producto".

Dos buenas opciones por 1,55 y 1,99 euros

De esta forma, los expertos catadores de la OCU han destacado dos gazpachos de marca blanca por encima del resto de los analizados por su buena relación calidad-precio.

-Gazpacho tradicional de Chef Select (Lidl). Con un precio de 1,55 euros por litro ha obtenido una valoración de 83 sobre 100. En cuanto a la degustación, la OCU destaca que su "color típico a tomate y olor recuerda al gazpacho casero", con una textura "ligeramente densa" y "buen sabor", donde "se perciben las verduras".

-Gazpacho tradicional Eliges (Grupo IFA). Con un precio de 1,99 euros por litro ha obtenido una valoración de 80 sobre 100.0. Resaltan los expertos su "color rojo intenso con pintas verdes" y "olor a verdura fresca"; además de su "textura cremosa" y gusto "equilibrado" pese a que "al final deja un ligero regusto a zumo de tomate".

La OCU ha recomendado introducir el gazpacho en la dieta diaria: "Es una fuente natural de vitaminas y minerales, tiene un potente efecto antioxidante y es un alimento bajo en calorías".