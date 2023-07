El cantante de Sidonie se desnuda entero en un concierto junto a Rocío Saiz por la "libertad"

Rocío Saiz, la artista que vivió un acalorado incidente hace unos días en el Orgullo de Murcia al ser obligada a cubrirse sus pechos para continuar su actuación, está recibiendo un sinfín de apoyos por parte de colegas de profesión.

Este domingo, era Itziar Castro la que se convertía en inesperada protagonista en el MADO por su apoyo a la activista. La cantante y actriz salió al escenario en topless y pintada por todo el cuerpo como homenaje a la intérprete madrileña. En la espalda llevaba dibujado un enorme "estamos contigo", mientras su nombre, Rocío, estaba escrito en el pecho. Además, Castro llevaba la bandera del orgullo atada a la cintura.

De rodillas, con la mano en alto y al grito de "¡Rocío, Rocío!", Castro presentó a la también activista, vitoreada por el público de la capital congregado en la plaza. Después, Saiz subió al escenario y las artistas se fundieron en un emotivo abrazo.

Apenas una semana después -siete días muy complicados para ella, tal y como ha ido manifestando en estas jornadas en las redes sociales- de la polémica en Murcia, donde fue obligada por un policía a ponerse la camiseta para continuar su actuación, Rocío Saiz repitió el gesto de enseñar los pechos, aunque esta vez en el marco de del festival EMDIV de Elda, Alicante.

Tal y como informa Valle de Elda, fue al final de Como yo te amo cuando se quitó la camisa y fue llevada a hombros entre el público. Además, señala este medio, los asistentes "aplaudieron su gesto" en señal de apoyo.

En ese mismo escenario, y según ha compartido Sidonie en sus redes, su cantante, Marc Ros, acabó totalmente desnudo su actuación en apoyo a Rocío, que se situaba junto a él, recibiendo en todo momento el apoyo del público. Algo que el público ovacionó y apoyó en todo momento. "¡Viva las tetas de @rocio_saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!", escribe el grupo en Twitter.

¡Viva las tetas de @rocio__saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!



🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5LAKvTbFRV — @sidonie_ (@sidonie_) July 3, 2023

"Obviamente, nos hemos visto obligados a pixelar lo que aquí se sigue considerando censurable, con todas las contradicciones que eso supone", comentan.

Un gesto que ha recibido el agradecimiento de la propia Rocío. "Me sigue costando encontrar palabras suficientes para describir lo que fue este momento para mí. Después de una semana durísima, ver a Marc desnudándose entero, cantando juntos Estáis aquí, ver como gritaba el público, me dejó tan emocionada que tuve que marcharme al hotel", escribe la artista.

"Este gesto fue tan importante para mí. @sidonie_ no son solo una de las bandas que más años llevan en la carretera, además de increíbles compositores, son de los mejores compañeros. Y no lo digo yo. Lo dice mucha gente. Si mañana tuviese un hijo, ojalá se pareciese a cualquiera de ellos. Hombres del futuro mejorando el pasado. Y a quien no le guste (que me lo dijeron y me lo escribieron con toda su furia) QUE NO MIRE. Con todo mi corazón, os quiero amigos @sidonie_ Gracias por hacer de este mundo un lugar en el que poder ser. Y al @emdivmusicfestival donde bailarlo. Como nuestra revolución. Bailando", añade Rocío a modo de conclusión.

Hace unos días, Rocío Saiz y el colectivo LGTB 'No te pribes' anunciaron acciones legales contra el inspector de la Policía Local de Murcia que interrumpió un concierto del día del Orgullo en el momento en el que esta cantante, como suele hacer en sus actuaciones desde hace diez años, se quita la camiseta y muestra sus pechos mientras sonaba Como yo te amo.