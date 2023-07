Lang Lang: "La música clásica no es fácil para niños que han crecido escuchando rap"

Lang Lang (Shenyang, China. 1982) es un pianista que desde hace años ha traspasado los límites de la música clásica para convertirse en una estrella global conocida por el público más amplio. Además de interpretar los más exigentes conciertos sin perder la sonrisa, al lado de las orquestas de mayor renombre del mundo -en 2013 y 2014 encadenó magníficas grabaciones con la orquestas filarmónicas de Berlín y Viena-, ha participado en eventos con audiencias millonarias como el Mundial de Fútbol 2006 en Alemania o la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Recientemente, ha actuado en el Concierto de Coronación de Charles III en el Castillo de Windsor.

Ahora llega a Madrid con su último proyecto, The Disney Book, donde repasa los temas musicales más conocidos de las películas de Walt Disney.

¿Cuáles eran sus películas de Disney favoritas cuando era pequeño?De niño mis películas favoritas era Blancanieves,Toy Story y Aladdin. Ya de adolescente, El Rey León me parecía la más increíble película de animación.

¿Ya entonces interpretaba los temas musicales de esas películas al piano?Sí, yo las escuchaba y me gustaba mucho tocar al piano las melodías.

¿No tendría mucho tiempo para ver películas, con las horas que dedicaba a estudiar piano?Tenía tiempo para ver dibujos animados, pero mis padres sólo me permitían unos treinta minutos al día. Para mí era un momento muy importante, porque el resto del tiempo lo dedicaba a trabajar en el piano. ¡Esa media hora diaria era como entrar en otro planeta! Me encantaba.

Sebastián Yatra va a participar en el concierto en Madrid. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este cantante?Tiene un talento increíble y me gusta el modo en que canta Dos oruguitas, una canción con mucho sentimiento. He disfrutado mucho trabajando con él. Hace unos días hemos coincidido en París y es una persona encantadora. Realmente él no necesitaba hacer una nueva versión con piano, porque ya interpretó esta canción en la ceremonia de los Premios Oscar, pero quiso hacerla conmigo y le estoy muy agradecido.

Usted colabora con músicos de estilos muy diversos. ¿Qué le aportan estas experiencias, alejadas de la música clásica?Yo diría que amplío mis gustos musicales cuando trabajo con diferentes géneros. Me aportan una visión más fresca a mi conocimiento. Por ejemplo, trabajar con Herbie Hancock me hizo conocer un nuevo sentido de tocar el piano. O cuando estuve colaborando con Pharrel Williams, me permitió conocer el manejo de otros ritmos. Andrea Bocelli participa en The Disney Book y tiene un gusto muy particular en las canciones que hace. También he estado trabajando recientemente con Alicia Keys. Todos ellos me ofrecen una nueva forma de abrir los ojos al mundo de la música. Obviamente, ¿esto me ayuda a interpretar a Beethoven? Posiblemente no, pero me sirve como músico para entender diferentes culturas, puntos de vista y estilos musicales.

¿Qué supuso haber interpretado y grabado las Variaciones Goldberg, de J. S. Bach, hace unos tres años?Podría decir que después de haber tocado las Variaciones Goldberg se abrió una nueva dirección en mi vida en cuanto al repertorio. Puedo interpretar más barroco y otras piezas no tan habituales hasta el momento, con mayor confianza.



¿En qué momento de su carrera se encuentra actualmente?Después de haber sido padre y cumplido los cuarenta, me encuentro en un momento diferente de mi vida. Me interesan más las actividades educativas, y esa es una de las razones por las que he hecho el disco The Disney Book. Quiero acercarme más a los niños de todo el mundo para que entiendan la música clásica y el piano. Ahora siento una responsabilidad mayor hacia los demás, hacia los nuevos talentos, no tanto hacia mí mismo.



A propósito de educación musical, a veces intentamos que los niños estudien música cuando realmente no están interesados. ¿Deberíamos buscar otras formas de acercarles a la música?Sí, creo que debemos intentar una aproximación diferente. La música clásica no es fácil para los niños, particularmente en la actualidad. Son piezas de hace doscientos o trescientos años, cuando las nuevas generaciones han crecido escuchando rap. Es un tiempo muy difícil, un reto muy duro porque esta generación no puede mantener la concentración escuchando música más allá de 20 minutos. A veces ni 10 minutos. De tal modo que los padres tienen que encontrar una forma de captar su atención, de ayudarles a entender la música y sentir emoción.



¿Qué compositores españoles admira? Hace poco le hemos visto interpretar Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla.Así es, toqué esta obra el año pasado con mi maestro Daniel Barenboim. También me gustan mucho Granados y Albéniz. ¡Creo que son los Chopin y Liszt de España!



¡Tiene que continuar grabando Iberia, de Albéniz!Es cierto, grabé sólo el primero de sus Cuadernos, pero me gustaría hacer más.



