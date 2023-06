Margallo, sobre el grupo Wagner: "Temen la caída de Putin porque puede ser más agresivo o sustituido por un líder aún más peligroso"

La rebelión del grupo Wagner en Rusia ha supuesto un gran revés para Putin en su lucha por invadir Ucrania. Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro de exteriores de nuestro país.

Así, el político ha recalcado que ahora Putin se apoya en quienes han sido leales al Kremlin cuando comenzó la guerra contra Ucrania: "Incluso los comentaristas más fieles a Putin se preguntan si la rebelión es solo el comienzo para sacar a Putin del pueblo".

El matinal, además, ha destacado que, en las últimas horas, ha tenido lugar el bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk, lo que ha dejado numerosas víctimas civiles, pues las bombas cayeron sobre un restaurante. "En Occidente se teme desde hace tiempo la caída de Putin porque puede ser más agresivo o ser sustituido por un líder aún más peligroso que él que controlaría 5.600 cabezas nucleares", ha apuntado Margallo.

Sin embargo, el español ha señalado que el grupo Wagner está formado por 50.000 efectivos y, de ellos, han sido 10.000 quienes se han rebelado y han llegado a 300 kilómetros de Moscú. Además, el régimen ruso no ha sido capaz de frenarlos y Putin habría renunciado a castigar esta rebelión: "Quizá es que Wagner esperara que se uniesen a su rebelión más militares y contasen con el apoyo de la población civil. Estamos ante muchas incógnitas".

"El régimen de Putin ha sido muy opaco, ha controlado toda la vida económica del país. Se cargó a los oligarcas para demostrar que quien no tuviese su simpatía no iba a poder prosperar en Rusia. Wagner era una milicia privada al servicio del cocinero de Putin, que fue su gran aliado en ese momento", ha agregado Margallo que, finalmente, ha destacado que el líder ruso dependerá de China y se volcará hacia los países que quieran instaurar un orden internacional nuevo: "Solo han apoyado las sanciones a Rusia aquellos de alianza atlántica y los más próximos a la cultura occidental, el resto de los países condenan la guerra, pero no hacen sanciones".