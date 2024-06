El PP duplica escaños y ganaría el 9J, mientras el PSOE resiste y Sumar y Podemos pugnan por su espacio

El PP ganaría las elecciones europeas del próximo 9 de junio si se celebrasen mañana, pero los populares se quedarían lejos de conseguir su objetivo de una victoria incontestable sobre el PSOE para reforzar su discurso de que el Gobierno ha perdido el apoyo de su base social. Según el barómetro del Instituto DYM para 20minutos, la candidatura liderada por Dolors Montserrat obtendría el 34,4% de los votos y 23 diputados en el Parlamento Europeo por un 30,8% de los socialistas, que se traduciría en 20 ó 21 escaños. Vox sería la tercera fuerza de la delegación española en el Parlamento Europeo con el 10,4% de las papeletas y 6 ó 7 actas, lo que supondría duplicar las tres que obtuvo en el año 2019.

La izquierda a la izquierda del PSOE, por el contrario, mantendría los seis escaños que consiguió Unidas Podemos hace cinco años, aunque en esta ocasión lo haría dividida en dos candidaturas: Sumar conseguiría cuatro diputados con el 5,9% de los votos y Podemos, por su parte, alcanzaría el 3,3% de los sufragios, lo que le serviría para sumar dos parlamentarios. Ahora Repúblicas (la alianza de ERC, EH Bildu y BNG) tendría dos o tres actas; Junts sumaría una; el nuevo proyecto Se Acabó La Fiesta, del activista de ultraderecha Alvise Pérez, tendría otro escaño; y la formación animalista Pacma está bailando entre conseguir un diputado o quedarse fuera del Parlamento Europeo.

El resultado del PP supondría un crecimiento incontestable del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo en comparación con sus magros resultados de 2019, cuando los populares, aún capitaneados por Pablo Casado, lograron un 20,4% de los votos y 12 diputados: catorce puntos porcentuales y once escaños menos. El PP lograría engullir casi completamente a Cs, que hace cinco años sacó 8 parlamentarios y que ahora se quedaría sin ninguno, y lo hace, además, conjugando su crecimiento con el de un Vox que también sube más de cuatro puntos con respecto al 6,3% de las anteriores elecciones europeas.

No obstante, Feijóo no conseguiría uno de sus principales objetivos de esta cita electoral: dejar a la izquierda noqueada con un triunfo incontestable. El PSOE aguanta notablemente bien el desgaste de medidas polémicas como la recién aprobada ley de amnistía o de escándalos de corrupción como el caso Koldo y, aunque pedería más de dos puntos porcentuales con respecto a su resultado de 2019, lograría no bajar de la barrera del 30% y podría mantener los 20 escaños de 2019 o incluso ganar uno más. La explicación de esta aparente incoherencia es simple: España elige en estas elecciones 61 diputados, que son siete más de los que escogió en las anteriores elecciones, celebradas antes del Brexit.

De hecho, si se analizan los resultados del barómetro por bloques ideológicos, lo que destaca es la igualdad entre la alianza formada por los progresistas y sus socios nacionalistas en el Congreso, por un lado, y las formaciones conservadoras, por otro. La suma de PSOE, Sumar, Podemos, Junts, Ahora Repúblicas y el Pacma alcanzaría entre 29 y 32 diputados, mientras que PP, Vox y Se Acabó La Fiesta lograrían 30 ó 31 parlamentarios en la Eurocámara.

La fidelidad de voto que mantienen tanto socialistas como populares explica, en parte, esta igualdad. El 80% de quienes eligieron la papeleta del PP en las elecciones generales de 2023 volverían a votar al partido, lo mismo que haría con el PSOE el 79,7% de los electores socialistas de hace un año. Algo menor, aunque también notable, es la fidelidad de voto de Vox: el 70,4% de sus votantes repetiría. Quien tiene un importante problema es Sumar, que solo retiene al 37,5% de sus votantes de las generales: nada menos que el 30% se van al PSOE, y otro 15% abandonan a Yolanda Díaz para elegir la papeleta de Podemos.

La izquierda a la izquierda del PSOE salva los muebles

No solo los socialistas demuestran una importante capacidad de resistencia. También lo hacen las formaciones estatales a su izquierda, aunque su división provoca que, en un vistazo inicial, la primera impresión sea de absoluto batacazo. Lo cierto es que Sumar y Podemos, en conjunto, logran mantener los seis diputados que consiguió Unidas Podemos en 2019, aunque también es verdad que estas formaciones no consiguen hacerse con ninguno de los siete escaños nuevos que elige España. En porcentaje de voto hay, igualmente, una bajada, pero no muy abrupta: el 11,4% de los votantes apoyaron a Unidas Podemos (10%) o a Compromís (1,4%) hace cuatro años, mientras que Sumar y Podemos aunarían en estos comicios el 9,2% de los sufragios.

Este resultado arrojaría varias lecturas para las formaciones a la izquierda del PSOE. En primer lugar, supondría un importante respiro tanto para Sumar como para Podemos. La coalición de Yolanda Díaz lograría que entrase al Parlamento Europeo su cuarto candidato, Manu Pineda (IU), lo que evitaría que estallase un importante conflicto interno porque IU mantendría su representación en la Eurocámara. Por su parte, los morados acabarían con su racha dedos elecciones consecutivas (gallegas y vascas) sin conseguir diputados y lograrían un puesto con mucha visibilidad para su número dos y candidata, Irene Montero.

Pero, además, estos resultados serían la primera fotografía del reparto de fuerzas a nivel nacional del espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE desde que Sumar y Podemos rompieron definitivamente en diciembre del año pasado. Y las conclusiones más evidentes son dos: la primera, que por separado ambas formaciones son muy débiles, y la segunda, que la alianza liderada por Díaz y que aúna a IU, Más Madrid, Compromís y Catalunya en Comú tiene prácticamente el doble de fuerza que Podemos, que no obstante se presenta en solitario.