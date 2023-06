David Villa, padrino del partido solidario contra el Síndrome de Rett: "Aquí estoy para ayudar en todo lo que esté en mi mano"

El próximo viernes 30 tendrá lugar en el Civitas Nuevo Vivero de Badajoz el partido Leyendas de España Vs Leyendas de Badajoz, un evento en el que se unirán y enfrentarán grandes ex futbolistas por una buena causa: recaudar fondos para la investigación contra el síndrome de Rett.

El partido, apadrinado por el exfutbolista de la selección David Villa enfrentará a futbolistas veteranos del CD Badajoz y Leyendas España, la asociación que une a los ex jugadores de la Selección Española absoluta. Entre los jugadores estarán el propio Villa y otros exfutbolistas, como Salva Ballesta, Ito, Ricardo López, Catanha, Amavisca, Capi, Iván Campo o Juan Sánchez. "Se agradece todo tipo de ayuda para ayudar a estas princesas que lo necesitan, así que animo a todo el mundo que venga a retirar su localidad, y a los patrocinadores que quieran apoyar a esta causa, porque no sólo van a poder disfrutar de un evento con sus leyendas del futbol de España y del Badajoz, sino que van a contribuir a ayudar a una grandísima causa que animo a todos a que la conozcan. A mí me hacer sentir feliz y orgulloso", aseguró David Villa el día de la presentación del evento, organizado por la asociación Mi Princesa Rett.

Este partido solidario enfrentará a leyendas del fútbol español con veteranos del CD Badajoz. Cedida

El futbolista, que está comprometido con esta causa desde hace años, no tiene más que palabras de agradecimiento por que hayan pensado en él para ser la cara visible del evento, "gracias a todas las instituciones para apoyar esta bonita causa. Conocí a Paco -el presidente de Mi Princesa Rett- y su lucha ayudando a estas princesas desde hace muchos años y siempre le he dicho que aquí estoy para ayudar en todo lo que esté en mi mano. Me siento un privilegiado porque él en su día pensara en mí para participar en estos proyectos tan bonitos. También quiero agradecer a las Leyendas de España su participación, porque no me costó más de 30 segundos que aceptaran".

"Hacen mucha falta este tipo de eventos, así que invito a todo el mundo a que venga a este partido, un partido de Leyendas con el Club deportivo Badajoz", recalca por su parte Antonio Álvarez, presidente de la asociación Leyendas de España.

El partido, que pretende ser ‘una fiesta del futbol y la solidaridad’, reunirá a futbolistas de varias generaciones, todos con una causa común, ayudar a que las niñas afectadas con síndrome de Rett tengan una vida mejor, "para todos los veteranos de CD Badajoz es un placer poder disfrutar de este partido. Desde que llegué a Extremadura hace 45 años me di cuenta de que la solidaridad es uno de los rasgos más principales de los pacenses. Ojalá el estadio se llene, porque es por una causa bonita, humana e importante", decía ilusionado Francisco Herrera, presidentes veteranos del Badajoz.

Para que el estadio se llene, no hay más que clicar en la web de la asociación y reservar las entradas, que tienen un precio simbólico de 10 euros los adultos y 5 los niños de entre 3 y 12 años. Los socios del CD Badajoz podrán adquirirlas por 7 y 3 euros respectivamente.