Si Flash te salva, seguramente te mate (no queremos supervelocidad ni regalada)

Los comics nos han proporcionado superhéroes que sobrepasan con creces la capacidad humana. Sus habilidades y características son extraordinarias y nosotros, meros humanos normales y corrientes, anhelamos (en teoría) algunas de estas cualidades. ¿Quién no ha querido volar como Superman?.

Muchísima gente sí, otra seguramente no tanto. Está claro que daría una libertad enorme y que poder ir adonde quieras con un simple vuelo, pues está guay. Pero, seamos sensatos, Superman vuela a muchos kilómetros de altura a velocidades de vértigo. Y precisamente puede hacerlo porque es Superman y tiene otras habilidades además de la de volar, como superoído, supervista… supertodo, vamos. Suponte que tú ahora, tal y como estás, con tu forma física, tuvieras la capacidad de volar, por ejemplo, a 8 kilómetros de altura y a 1000 kilómetros por hora. Además de pelarte de frío, la sensación de “si me caigo me mato” es una constante y respirar a esas velocidades es un pelín complicado. ¿Te imaginas impactar contra algún pájaro por el camino? El choque sería muy serio. Por eso, habría que valorar mucho los pros y los contras.

El tema de la velocidad es interesante, porque junto con la pregunta de Superman viene de la mano la siguiente. ¿Querrías correr tan rápido como Flash? Mítico superhéroe que allá donde va deja una estela roja, ya que su superpoder, a priori, es correr. Correr muy rápido. Bueno, en realidad muy, pero que MUY rápido. Tanto que a veces las leyes de la física se dejan de lado y las velocidades que llega a alcanzar son demasiado alucinantes. Esto lo podemos ver en la nueva película de The Flash que, aunque haya estado salpicada por mucha polémica debido a los comportamientos de su actor principal, Ezra Miller, pinta impresionante.

Lógicamente, no venimos a hablar de la película, sino a destrozar un poquito este superpoder. O no. En realidad igual es el mejor superpoder que hay si se tiene un cuerpo que lo pueda sobrellevar. El problema es para nosotros, simples mortales, ya que si Flash nos rescata… no nos vendría nada bien.

¿Pero qué velocidades llega a alcanzar?

El superhéroe con mayor supervelocidad es normal que alcance velocidades altas que la física cotidiana no permite. Entonces, si la física no lo permite ¿Por qué podría suceder? Respuesta rápida, la Speed Force. Sí, es el recurso fácil. Inventarte algo que permita pasarse por el arco las leyes de la física y, para qué nos vamos a engañar, mola mucho.

Poniendo números sobre la mesa, vamos a tomar un ejemplo sucedido en JLA #88 (Justice League of America #88), donde al final de la historia, Flash se enfrenta a una bomba nuclear y mucha gente va a perecer ante ella. Justo en el cómic JLA #89 se muestra cómo en 0,0001 segundos ha cargado, a veces a una y otras veces a dos personas, a aproximadamente 532.000 personas una distancia de 56 km de la explosión. Sí, yendo y viniendo continuamente. Eso es mucha distancia en poquísimo tiempo. Tanto que en un foro de Reddit se hizo una estimación de la velocidad que podía alcanzar, y es nada más y nada menos que 13.000 millones de veces la velocidad de la luz.

Viñetas de 'Justice League of America'. DC Comics

La hazaña del velocista es para enmarcar, sin ninguna duda. Él puede soportar sin ningún problema las consecuencias de acelerar y desacelerar tan rápido. Ahora bien, imagina que te está rescatando y el que tiene que ir a esas velocidades. ¿Lo aguantarías?

No queremos supervelocidad… Ni regalada

Pongámonos en situación, vas en un coche que va acelerando poco a poco. Vas notando que, a medida que aumenta la velocidad, te vas hundiendo (en principio, poco) en el asiento, hasta que llega a la velocidad deseada. Ahí dejará de acelerar y no notarás esa fuerza que te aplasta contra el asiento. Ahora, en vez de acelerar poco a poco, imagina que pasas de 0 a 300 kilómetros por hora en pocos segundos. Ya no es que te hundas en el asiento, es que te has hecho uno con él. La fuerza es tan brutal que no cualquier cuerpo la puede aguantar, solo gente muy especializada, como astronautas que pueden soportar esas fuerzas G.

Además, estamos asumiendo que todo tu cuerpo está apoyado contra el asiento. ¿Imaginas que tu cuello no? ¿Que el reposacabezas no existe? Acelerar tan rápido y de esta manera puede producirte lo mismo que un impacto por alcance, es decir, que un coche te embista por detrás, traduciéndose en un latigazo cervical, o peor, una rotura de cuello. Un detalle que pudimos ver en la película X-Men: Días del futuro pasado, es que, cuando Quicksilver va a llevar a Magneto con su supervelocidad, le sujeta la cabeza para que no le ocurra precisamente esto. Cada vez que un velocista corriera con alguien en sus brazos, podría repetirse el suceso de los comics de Spiderman con Gwen Stacy. Queriendo salvar a alguien, sin querer, acabas matándolo. La supervelocidad nos puede jugar una mala pasada si no somos el superhéroe que está acostumbrado a correr con ella.

Quicksilver sujetando la nuca de Magneto justo antes de correr. Disney+

Nos hemos referido al acelerón… Pero el desacelerar también puede ser mortal. En películas y series de Flash hemos visto como suele frenar "del tirón". No va bajando la velocidad de forma gradual, poco a poco. No, para de sopetón. Y si tenemos en cuenta lo que hace en los cómics JLA #88 y JLA #89, cada persona que ha cargado y ha llevado con su supervelocidad, ha muerto por estas variaciones tan bruscas. Sí, seguramente pensaréis que "La Speed Force evita que eso pase", pero sin ella… la física manda.

Sin duda, no hay que quitar el mérito de Flash al salvar a tanta gente en todos los comics que ha habido sobre él. El caso es que si miramos con lupa cómo los salva… Igual cambiarían las tornas de superhéroe a supervillano involuntario. Veremos cómo lo hace en la nueva película The Flash y esperemos que la Speed Force le acompañe, por el bien de los rescatados.