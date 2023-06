¿Puede el ser humano balancearse como Spiderman? Esto es lo que nos dice la ciencia

Estás dando un paseo por las concurridas calles de Nueva York. Ves una gran afluencia de gente con su rutina característica: Un estudiante con cascos escuchando un tema de Linkin Park yendo a la facultad, una mujer abogada que toma su café de Starbucks mientras va a su bufete, un vendedor ambulante de perritos calientes… Y, de repente, todos se giran al unísono y levantan la cabeza. No, no miran los rascacielos. No miran un pájaro ni un avión. Ven a alguien en mallas muy ajustadas que se va balanceando con una especie de liana que le sale de la muñeca y se adhiere a las paredes de los edificios. Una persona que, cuando acaba de balancearse, se apoya en la pared… Y trepa. Como una araña. Efectivamente, ese hombre se hace llamar Spider-Man. Y además de moverse por la gran ciudad de Nueva York con sus telarañas salidas por sus muñecas, combate el crimen mientras tiene un trabajo precario y una vida sumamente injusta. Un ejemplo a seguir en esta sociedad. Todos somos un poquito Spider-Man pero versión mal.

Este superhéroe de Marvel es un icono. Han hecho un montón de comics, otras tantas historias con versiones alternativas, videojuegos de calidad… Se podría destacar especialmente varias películas de acción real protagonizadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland. Cada uno tenemos un Spider-Man favorito, lógicamente, pero la mirilla vuelve a estar puesta en este personaje gracias a su versión animada con la película Spiderman: Cruzando el Multiverso, segunda entrega de Spiderman: Un Nuevo Universo. Aquí disfrutaremos de una aventura brutalmente animada y un montón, pero un MONTÓN de Spidermans. Ahora sí que sí, tendremos un grean abanico donde escoger nuestro favorito.

Aunque sean diferentes, todos comparten las mismas características. Superfuerza, superagilidad, sentido arácnido o la capacidad de balancearse con sus telarañas. En el bullicio de la ciudad neoyorkina está claro que moverte por los aires es una gran ventaja, algo que en España sería un pelín más complicado ya que no hay tanto rascacielos. Ya nos gustaría verle intentando balancearse por Soria.

Esto es lo que vamos a analizar en este artículo. Sus telarañas. Su forma de desplazarse. Ese balanceo tan mítico del superhéroe lanzarredes. ¿De qué material está hecho? ¿Sería viable que un ser humano corriente y moliente pudiera hacer lo mismo?

El origen

Hay dos cosas de Spiderman que son mundialmente conocidas. La primera, la mítica frase del tío Ben “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y la segunda, la picadura de la araña radiactiva. Así de primeras, no. Una picadura de araña no suele traer nada bueno. Tampoco una exposición a radiación ionizante (aquella que rompe y modifica tu ADN) tiende a ser beneficioso. Por ende, si juntas la araña y la radiactividad estamos más que seguros que no te vas a convertir en un trepamuros con un traje molón.

Araña radiactiva a punto de picar a Peter Parker Fuente: Disney+ DINEY+

Como se muestra en este vídeo del canal Because Science, que compara la cantidad de radiactividad que te daría una inoculación de veneno de diferentes arañas “radiactivas”, su picadura sería de todo menos beneficiosa. Citando una de sus frases: “Un ADN roto no te da superpoderes... te da cáncer”.

Mariposa azul hierba pálida GETTY

Una exposición a esta radiación no es buena para nosotros, pero tampoco para ningún ser vivo. Un estudio realizado a las mariposas azules hierba pálida después del accidente de Fukushima muestra que el accidente y la liberación de los materiales radiactivos en el hábitat provocaron importantes mutaciones genéticas, como alas de forma anormal, ojos deformados y problemas con las extremidades. Vamos, que no se convirtieron en una supermariposa. Más bien todo lo contrario.

En las películas de Spiderman de Tobey Maguire la picadura le dio la capacidad de generar su propia tela de araña a través de sus muñecas, mientras que a otros Spidermans como los de Andrew Garfield o Tom Holland no, y tienen que descubrir y crear un compuesto muy similar al de las telas de araña para poder balancearse por la ciudad. Igual no fueron tan agraciados como Tobey Maguire, pero igual la inoculación de veneno de araña les dio la idea a Garfield y Holland para saber qué materiales son necesarios para crear sus telarañas. El caso es… ¿Qué materiales son?

El balanceo de la tela de araña

El mejor material para que Spiderman se balancee es, sorpresa, la tela de araña. Sus propiedades son impresionantes ya que aguanta mucha presión y además es muy elástica. Según el libro de Jim Kakalios “La física de los superheroes”, si un Spidey de unos 73 kg se balancease con una hebra de 60 metros de longitud a 80 km/h, la tensión que debería aguantar la tela de araña debería ser de unos 136 kg. Lógicamente, si cargase a alguien que está salvando de alguna amenaza, el peso que debería aguantar la hebra sería mayor.

El libro de Jim Kakalios “La física de los superheroes”.

¿Creéis que se rompería? Pues la verdad es que está muy, pero que muy lejos de romperse. Si el material es muy similar al de las telas de araña reales, sería 5 veces más fuerte que el acero y más elástica que el nylon. No hay “una” tela de araña; son miles de filamentos rígidos muy, pero que MUY finos, de unas milmillonésimas de metro de anchura, mezclados con canales llenos de fluido que distribuyen la tensión a lo largo de la red.

En el libro de Kakalios se recoge este fragmento de artículo de la revista Smithsonian donde su autor, Jim Robbins, afirma lo siguiente: “En teoría, una cuerda de seda de araña trenzada del diámetro de un lápiz podría detener el aterrizaje de un caza en un portaaviones. Y es tan elástica como el nailon. La combinación de resistencia y elasticidad le permite resistir un impacto cinco veces más potente que el Kevlar, la fibra sintética utilizada en los chalecos antibalas”

En conclusión, tenemos que una fibra de telaraña de un diámetro de medio centímetro podría soportar un peso de 2.700 kg. Por eso los 136 kg de Spiderman son fácilmente asumibles para una amalgama de hebras de telaraña. Lo alucinante es que esto no es ciencia-ficción ni un superpoder de cómic. Las telas de araña sí son súperpoderosas… Y nosotros no.

Que ellas puedan aguantar un peso de 136 kg no significa que los seres humanos sí. La fuerza centrífuga del balanceo seguramente nos haría soltarnos porque no tenemos tanta capacidad física. No es muy difícil de imaginar que si te dejan colgando de una cuerda y te colocan un peso de 136 kg… Pues te acabarías cayendo. Ahora, añádele a eso moverte de forma armónica para balancearte bien, saltar de una liana de tela de araña a otra de manera efectiva y, sobre todo, que te quede guay. Tremendamente agotador.

Sabiendo qué lugar nos toca en el universo, que es el de espectador de cine, haremos lo que mejor sabemos. Deleitarnos con la nueva película de animación de Spiderman: Un Nuevo Universo y dejarnos llevar. Porque cuanto mejor nos lo pasamos más artículos escribiremos despellejando obras de ciencia ficción. Es muy importante y puede ser duro, pero un gran poder… Conlleva una gran responsabilidad.