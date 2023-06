Así es Scooter, campeón del premio al perro más feo del mundo

De color gris oscuro, prácticamente calvo, con algunos mechones de pelo blanco en la cabeza y la cola, las dos patas traseras deformadas y la lengua fuera todo el tiempo. Scooter, un Crestado chino, ha ganado el Concurso del perro más feo del mundo 2023, celebrado en la Feria de Sonoma-Marin en Petaluma (California).

Se trata de un evento que cada año reúne la atención de miles de personas que quieren conocer al can menos agraciado de todos. Eso sí, pese a la superficialidad del evento, este certamen pretende fomentar la adopción y defender las imperfecciones.

El CEO de la organización, Tarny Tesconi, declaró en un comunicado que "muchos de los perros son rescatados de refugios y criaderos". "Usamos la diversión y la notoriedad de esta competencia para crear conciencia sobre la adopción de perros, que son como una familia y merecen hogares amorosos sin importar su distracción física", concluyó.

La tierna historia de Scooter

Scooter tiene una deformación en las dos patas traseras, que miran hacia atrás. Usa un carrito de ruedas agarrado de ellas para moverse más fácilmente, pero también puede mantener el equilibrio y caminar con solo sus dos patas delanteras.

Por este motivo, su criador lo entregó al centro de control de animales de Tucson (Arizona) para ser sacrificado. Sin embargo, el can fue rescatado por el grupo 'Saving Animals From Euthanasia' (SAFE). Linda Elmquist, miembro de esta organización, se acabó haciendo cargo del can.

En una entrevista que la dueña concede a Today tras la celebrada victoria, Elmquist se mostraba muy orgullosa por el premio logrado por su perro: "Yo estaba tan feliz. Estaba tan feliz porque sé que él representará muy bien a los oprimidos, los feos, los manchados".

Además, aclaró que el físico no es lo importante y que su perro tiene "un gran corazón". "Está lleno de confianza en sí mismo y ama a todo, es un buen perrito", dijo.

Una de las juezas del concurso, Catherine Liang, admitía que "al principio fue un poco triste ver las condiciones en la que se encontraba". Sin embargo, asegura que cuanto más interactuaron con él, más se daban cuenta los jueces de lo verdaderamente adorable y amoroso que es ese animal".