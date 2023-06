Empeora el estado de salud de Concha Velasco, según 'Fiesta'

Se cumple un año y medio desde que Concha Velasco fuera ingresada en una residencia. La actriz, muy querida por los espectadores y colegas de profesión, ha dado varios sustos por su delicado estado de salud.

Aunque hace unos meses su hijo mayor, Manuel, quiso aclarar cómo se encuentra realmente la veterana actriz -"Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada", aseguró-, las últimas noticias que llegan de ella son preocupantes.

Y es que las alarmas han vuelto a saltar tras las últimas declaraciones de Mariló Montero, amiga de la intérprete, en las que aseguraba que había decidido no volver a visitar a la actriz por su delicado estado de salud: "Yo he decidido que ya no voy a ir más a ver a Concha, la última vez, cuando me fui, automáticamente se la llevaron al hospital", dijo la periodista.

Esta misma semana, y tal y como resaltó Marta López en Fiesta, Terelu Campos mandó un beso a la actriz en pleno directo de Sálvame y sin previo aviso. "Algo ha tenido que pasar", dijo la colaboradora.

Por todo, no han tardado en surgir los rumores que aseguran que el estado de salud de la artista ha empeorado notablemente, algo de lo que se hicieron eco en Fiesta.

Sus colaboradores aseguraron que, en las últimas veces que han hablado con Manuel, el hijo de la actriz, se descarta que haya alarma acerca de su salud. "Manuel dijo que iba poco a poco, que cada día iba un poquito peor, pero no hay gran problema para alarmarse. Lo único que me ha desconcertado es que Manuel tiene el teléfono en modo silencio, y él no lo suele poner", aseguró Aurelio Manzano.