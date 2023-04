El verdadero estado de salud de Concha Velasco, "muy bien cuidada" en la residencia

Después de las últimas informaciones sobre el estado de salud de Concha Velasco, su hijo mayor, Manuel, ha querido aclarar cómo se encuentra realmente la veterana actriz. "Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada", ha asegurado, en exclusiva, en la revista Diez Minutos.

En enero se cumplió un año desde que Concha Velasco fuera ingresada en una residencia. La actriz, muy querida por los espectadores y colegas de profesión, ha dado varios sustos por su delicado estado de salud, aunque las últimas noticias hablaban de una una mejoría.

Según contaron miembros de la familia a 20minutos, Velasco habría recuperado el apetito y las ganas de compartir momentos con otros sus compañeros de residencia.

Sin embargo, hace unas semanas, un post en Instagram de Susana Uribarri, gran amiga de la veterana intérprete, hizo saltar las alarmas. Junto a una fotografía de una visita de la representante a Velasco en 2022, le dedicaba unas bonitas palabras. "Te quiero, mi Concha Velasco", comienza. "Eres fuerte y todos te queremos", relataba. "Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora", le dedicaba, mientras expresaba un deseo: "Mucho más tiempo contigo".

Unas palabras que, según algunos medios, podrían acrecentar la preocupación, ya de por sí máxima, por la salud de la actriz y cómo se podría encontrar esta en la actualidad, ahora aclarado por su propio hijo.

De la actriz hablaron hace dos fines de semana en Fiesta, donde desvelaron el presunto llamamiento desesperado de Concha a alguien a quien echa mucho de menos, a su hermano Manuel Velasco. Algo que este miércoles niega la revista Diez Minutos, que asegura que la actriz "recibe visitas prácticamente todos los días".

"Sí es verdad", matiza la publicación, "que sus hijos, Manuel y Paco, son los que tienen que autorizar las visitas, para no cansar a su madre". Además, informa la revista, la actriz ya no tiene teléfono móvil para que así no sea molestada por las continuas llamadas.