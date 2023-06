Pablo Urdangarin, sin filtros en su primera entrevista sobre la influencia de su padre, su novia y la presión mediática: "Voy a lo mío"

Pablo Urdangarin (Barcelona, 2000), que ha cumplido su etapa de formación en el Barça y ha firmado con el Fraikin Granollers para la próxima temporada, asegura en una entrevista con EFE que siente que tiene "la cabeza para llegar" donde quiera llegar.

Además indica que como jugador de balonmano ha "aprendido mucho" de su padre (Iñaki Urdangarin) y recalca que no empezó a jugar por influencia paterna.

Preguntado por cómo lleva en lo personal la situación de sentirse continuamente observado desde fuera del entorno del deporte, el balonmanista admite que no tiene esta percepción.

"Yo no la noto mucho, intento ir a lo mío", dice, y vuelve a tomar como referencia a su padre y al balonmano: "Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga".

El hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina residió en Barcelona sus primeros nueve años de vida (2000-2009), después en Washington (2009-2012) y posteriormente en Ginebra, donde se instaló su familia, antes de regresar a la capital catalana.

Asegura Pablo Urdangarin que de su padre ha aprendido mucho, no solo como jugador, sino también la mentalidad que tenía para jugar, "de querer ser el mejor, de seguir trabajando cada día y, por ejemplo, de cómo gestionar el volver a jugar después de una lesión, que es algo muy difícil".

En lo educativo, estudia 'Sport Management', "una especie de administración de empresas, pero relacionado con el deporte" y su objetivo es acabar la carrera universitaria y después seguir disfrutando del balonmano hasta que pueda. "No tengo mucho plan aún", reconoce.

Pero cuando se le pregunta si volver al Barça podría ser parte de ese plan, a Pablo Urdangarin se le iluminan los ojos y admite que se trata "del mejor club del mundo", y que al final "cualquier jugador quiere volver al Barça o jugar en el Barça en cualquier momento de su carrera".

Fuera de las canchas, Pablo Urdangarin admite que no es muy activo en las redes sociales. "Guardo mi privacidad, dentro de lo que cabe, prefiero guardar mi vida privada para mí mismo. Sigo a la gente que me interesa, a mis amigos, a mi familia, pero no soy de los que muestra su vida privada", comentó.

Además de sus estudios, fuera de las canchas de balonmano, a Pablo Urdagarin le gusta practicar otros deportes con sus amigos: "Juego a baloncesto, a pádel, me gusta hacer planes con mi novia (Johanna Zott) y su familia, un poco de todo... Tengo primos en Barcelona, hago cosas con ellos, para sentirme más en familia".

Y confiesa que es "más de ver pelis y de series" que de leer. "Vi hace poco una serie en Netflix, Night Agent, y de pelis veo bastante, soy un aficionado", indicó.