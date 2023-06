El sorprendente motivo de la ruptura entre Jota Peleteiro y Miriam Cruz, solo un mes después de comprometerse: "Normal no es"

Jota Peleteiro y Miriam Cruz han puesto fin a su relación pese a haber anunciado su compromiso hace ahora justo un mes. La pareja, que inició su relación tras la ruptura del deportista con Jessica Bueno, llevaba seis meses saliendo, pero fue la propia joven la que, a través de un comunicado en sus redes sociales, confirmaba hace unas horas la ruptura con el futbolista para, en sus propias palabras, evitar malentendidos.

Este fin de semana en Fiesta dieron algunas de las claves de la "sorprendente" ruptura. "Se han dejado de seguir en redes sociales y han borrado cualquier rastro de estar juntos", aseguró la periodista Kiti Gordillo, que habló directamente con la balear.

"Las bases de una relación tienen que establecerse sobre unos buenos cimientos, no sobre el caos, y ahora mismo la vida de Jota es un caos y de ahí no puede salir nada bueno, cuando él aclare sus ideas y su vida podrán sentarse a hablar de lo suyo", aseguró, en boca de la ya ex de Jota.

"Se quieren mucho, pero puede que hayan ido demasiado deprisa y necesiten tomarse un tiempo para pensar en su relación", detalló. "No es normal", opinó Emma García, la presentadora del formato, sobre la ruptura.