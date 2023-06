Lidl no sancionará a la trabajadora que llamó "caballero" a una clienta transexual: "Fue un error y rápidamente pidió disculpas"

La dirección de Lidl no sancionará a la trabajadora de uno de sus supermercados que fue denunciada por transfobia por una clienta transexual. "Se trata de un error no intencionado por parte de una de nuestras empleadas que, rápidamente, pidió disculpas", han señalado a 20minutos fuentes de la multinacional alemana.

"Igualmente, la dirección de Lidl en Andalucía ya se ha puesto en contacto con la clienta para disculparse y explicarle que se trató de un error humano", añaden.

La compañía explica que "no se van a tomar medidas sancionadoras contra la empleada", aunque sí adelanta que procederá a "revisar todos los protocolos internos para garantizar que una situación de estas características no vuelva a suceder".

Los hechos ocurrieron en el establecimiento Lidl situado en la calle de Armengual de la Mota, en Málaga. La empleada de la cadena de supermercados fue denunciada por transfobia por la presidenta de la asociación Trans Huellas, Cristina Alias, quien asegura que esta trabajadora se dirigió a ella como "caballero" cuando estaba comprando.

"Llevamos días viendo cómo nos acosan a los clientes para que utilicemos el servicio de autopago y decidí pedir la hoja de reclamaciones a la encargada. Cuando vino, me llamó 'caballero'. Yo le expliqué que soy una mujer trans y que no me llamara 'caballero', pero ella siguió haciéndolo unas cinco veces como mínimo", ha explicado Alias en los micrófonos de la cadena Ser.

"Se montó una escena y después de rellenar la hoja de reclamaciones nos siguió hasta la puerta pidiéndonos perdón, pero me seguía llamando caballero, con lo cual a mí me parece que la disculpa no fue sincera, sino un intento de que no entregáramos la hoja de reclamación", ha añadido.

"Cuando ya le dije que era una mujer trans, podía haber pensado un poquito antes de abrir la boca otra vez para volverme a llamar caballero. Obviamente, que me llamen caballero me hizo sentir mal", ha subrayado la denunciante.

La encargada de @lidlespana ha usado en repetidas ocasiones la palabra "caballero", aun siendo obvio por la ropa y una pulsera con la bandera arcoiris que estaba hablando con una persona trans.



Ya hemos rellenado la hoja de reclamaciones.



Ninguna agresión sin respuesta. — Trans Huellas (@Asotranshuellas) June 21, 2023

La supervisora acusada de transfobia sufre un "ataque de ansiedad" y no está trabajando porque la empresa le ha dado un permiso retribuido, según han señalado fuentes sindicales a The Objective.

Estas fuentes sindicales coinciden con la dirección de la empresa e indican que la trabajadora "se confundió, pero le pidió disculpas inmediatamente" y destacan que su intención "no era molestar a nadie".

La dirección de Lidl, por su parte, ha incidido en su respeto "al derecho de todas las personas a sentirse y expresarse libremente" y ha destacado que cuenta con un plan contra cualquier tipo de discriminación.

"Prueba de ello es nuestro Plan de Igualdad, a través del que trabajamos firmemente para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación en ninguna de sus formas (género, estado civil, edad, raza, condición social, religión, ideología…). Estos compromisos se aplican en todas las actividades que se llevan a cabo desde la compañía y se garantizan a todos los niveles, también hacia nuestros colaboradores, clientes, etc.", afirma la empresa.