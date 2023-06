Interrumpida tres horas la circulación ferroviaria entre Badajoz y Gévora por el descarrilamiento de una maquinaria de vía

La circulación ferroviaria entre Badajoz y Gévora se ha interrumpido a las 6:32 horas de este viernes por el descarrilamiento de una maquinaria de vía, según ha informado el perfil de información de servicio sobre el estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif en sus redes sociales.

Al respecto, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Al mismo tiempo, desde la compañía han indicado que se estaba trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. A las 9:46 horas, ha comunicado que la incidencia estaba solucionada.

Se encuentra interrumpida la circulación entre Badajoz y Gévora por el descarrilamiento de una maquinaria de vía.

Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 23, 2023

Uno de los afectados ha explicado en declaraciones a los medios que han llegado a Mérida con una hora de retraso, y que cuando había llegado a la estación de tren en Badajoz, sobre las 07,00 horas de este viernes, "ya sospechaba" que algo "iba mal" dado que había mucha gente fuera esperando y no estaba el tren en la vía, así como en ese momento les han trasladado que había una avería en la vía, que se cancelaba el servicio y pondrían unos autobuses que, por otro lado, han llegado con retraso.

Sobre esto último, ha reconocido que había una furgoneta de una empresa de instalación de cable de fibra óptica que tenía abierta una tapa de alcantarilla frente a la plaza de la estación de tren, y que los autobuses, que primero no podían pasar, han llegado finalmente, momento en el cual el personal de Renfe no se aclaraba con el de los autobuses, y han "puesto" a los viajeros con destino Cáceres-Madrid en un bus y a los que iban a Mérida en otro.

No obstante, una vez que estaban todas las personas "ordenadas resultaba que no, que no era así, hubo que cambiar". Finalmente han llegado en autobús a Mérida, en su caso, con una hora de retraso, en su "gran mayoría" personas que trabajan en la capital autonómica.

Por su parte, Renfe ha informado a través de sus redes sociales que "se ha establecido un servicio por carretera entre Badajoz y Mérida. Los viajeros del tren ALVIA 197, con salida de Badajoz a las 07,25 horas, serán trasladados hasta Cáceres, desde donde continuarán en tren hasta destino".