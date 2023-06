Ayuso diseña un nuevo gobierno de gestores con perfil técnico y sin vicepresidencia

Isabel Díaz Ayuso desveló quiénes formarán su próximo gobierno y cómo estará estructurado -el secreto mejor guardado de la política regional de estas semanas- en su último turno de palabra del debate de investidura en la Asamblea. Fue tan sólo unos minutos antes de obtener la confianza de la Cámara en la primera votación gracias a la mayoría absoluta de 70 escaños del PP y con la abstención de Vox y el 'no' de PSOE y Más Madrid.

Antes de compartir el diseño de su nuevo gabinete, Díaz Ayuso se quiso detener unos minutos para agradecer el trabajo de los nueve consejeros que le han acompañado durante los últimos años. Todos, salvo Carlos Izquierdo y Concepción Dancausa, han estado junto a la ya presidenta electa desde que accedió por primera vez a la Puerta del Sol, en 2019.

El gabinete ha vivido la declaración de la emergencia sanitaria en 2020, la posterior gestión de la Covid-19, la borrasca Filomena... y si ahora les ha llegado el relevo no es ni "por falta de confianza" ni porque las no cosas "no se hayan hecho bien", según confesó la propia Díaz Ayuso. "Pienso que el trabajo que han realizado todos los consejeros nos ha traído a esta mayoría absoluta y esto es digno de reconocimiento", destacó, para acto seguido enmarcar la designación del nuevo equipo de gobierno en una "imprescindible renovación".

Se trata de un Ejecutivo sin vicepresidencia estructurado en nueve departamentos, los mismos que la pasada legislatura, que estarán liderados por seis hombres y tres mujeres. Todos ellos, han destacado desde la Puerta del Sol, cuentan con "trayectorias profesionales contrastadas" y ya han trabajado en la Administración pública. De hecho, hasta cinco nuevos responsables autonómicos han formado ya parte del Ejecutivo regional como viceconsejeros o directores generales.

Es el caso de Carlos Novillo, Rocío Albert y Miguel Ángel García. El primero pasa de la viceconsejería de Interior a la consejería de Medio Ambiente. Albert deja la viceconsejería de Política Educativa rumbo a Economía, Hacienda y Empleo; mientras que García liderará Presidencia, Justicia y Administración Local y será el 'número 2' del nuevo Gobierno. Es una responsabilidad que asume desde la experiencia que le ha otorgado ser viceconsejero de Presidencia desde 2021.

En la sala del Consejo de Gobierno de la Real Casa de Correos también se sentará Jorge Rodrigo, uno de los hombres del círculo de confianza de la líder madrileña y nuevo responsable de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Llega a la consejería de la calle Maudes directamente desde la Asamblea de Vallecas, donde ha sido vicepresidente primero entre 2021 y 2023.

Ana Dávila, que fue viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora general de Humanización y Atención al Paciente entre 2019 y 2020, llevará la cartera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que cambia ligeramente de denominación con respecto a la XII Legislatura.

También ha formado parte de la 'administración Ayuso' el nuevo consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, en este caso como director general de Sistemas de Información y Salud Digital en la Consejería de Sanidad. Díaz Ayuso le ha dado una relevancia especial a esta materia y por ello ha querido poner al frente de la misma a un ingeniero Superior de Telecomunicaciones y experto en nuevas tecnologías y digitalización con más de 25 años de experiencia en puestos de gestión y dirección en empresas como Siemens, Atos o El Corte Inglés.

Los tres restantes nuevos consejeros son más desconocidos para la opinión pública, pero han tenido diferentes responsabilidades públicas. Mariano de Paco pasa de dirigir los Teatros del Canal, que dependen de la Comunidad de Madrid, a capitanear la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Una médico especialista en Radiodiagnóstico, Fátima Matute, ha recibido el encargo de liderar la Consejería de Sanidad en la época postpandemia, mientras que Emilio Viciana, que es actualmente vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, llevará Educación y Universidades.

Pendientes del nuevo portavoz

La dirigente madrileña ha movido algunas competencias de área pensando en la operatividad del Ejecutivo. Por ejemplo, ha desligado Justicia e Interior, que suelen ir juntas, para ubicar la segunda junto a Medio Ambiente. Al no tener la Comunidad las competencias de seguridad transferidas, los asuntos principales que se gestionan en Interior, como incendios, gestión forestal o emergencias, están muy ligados al ámbito del Medio Ambiente, de ahí que Díaz Ayuso haya decidido 'asociarlas'. Además, Novillo, el nuevo responsable de Medio Ambiente, ha sido en esta última etapa director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, por lo que conoce muy bien la materia.

Díaz Ayuso se ha reservado el nombramiento de portavoz del Gobierno para otro momento. Quizás se haga público este viernes, cuando ella tomará posesión de su cargo en la Puerta del Sol, o ya el próximo lunes, cuando será el turno del juramento o promesa de los nuevos consejeros, que además celebrarán su primer Consejo de Gobierno. Ese mismo día se espera que se anuncien otros nombramientos del Ejecutivo, como viceconsejerías o direcciones generales, responsabilidades que en ambos casos se reducirán con respecto al número actual, según anunció la propia presidenta en la Asamblea este jueves.