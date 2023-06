Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta

Isabel Díaz Ayuso ya ha sido investida este jueves presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez consecutiva, pero esta vez por mayoría absoluta. La candidata 'popular' ha obtenido 70 votos a favor (PP), 54 en contra (Más Madrid y PSOE) y 10 abstenciones (Vox).

Tras dos jornadas de debate de investidura en la Asamblea de Madrid, que este jueves ha tenido lugar las intervenciones de las formaciones de los grupos de la oposición después de que ayer Ayuso pronunciara su discurso cargado de medidas y promesas, de corte liberal, para poner en marcha en los próximos cuatro años, los que durará la XIII Legislatura. Como estaba previsto, la ya presidenta regional volverá a gobernar, esta vez con mayoría holgada, gracias a los 70 escaños que obtuvo en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

"Soy plenamente consciente de que la responsabilidad que tengo es aún mayor", ha indicado Ayuso durante unas de sus intervenciones, que han estado a medio camino entre lo autonómico y lo nacional denunciando la degradación institucional y la involución democrática que, a su juicio, representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El hecho de que hoy en España los ciudadanos no sean iguales ante la ley, que se maquille a los parados llamándoles fijos discontinuos, que consientan los delitos borrándolos del Código Penal o que se diga que con el terrorismo se acaba regalándole escaños, lo asumen pocos españoles", ha sostenido.

En la última intervención de Ayuso, ha querido agradecer uno por uno el trabajo de los consejeros que han formado parte de su Gobierno en las dos legislaturas anteriores y ha anunciado a los nuevos miembros que los sustituirán. La 'popular' ha diseñado un Ejecutivo de nueve consejerías totalmente renovado, al que ha ascendido a cargos intermedios y ha prescindido de la Vicepresidencia. "Será lo más austero posible", ha manifestado.

Durante la primera jornada del debate de investidura Ayuso desgranó, durante casi dos horas de discurso, las principales líneas estratégicas de su nuevo gobierno. Entre los planes más importantes destacan tres: el mantenimiento, hasta final de año, de la rebaja del precio del abono transporte hasta el 60%, la construcción de 50.000 nuevas viviendas a precio asequible y la modificación de la Ley Trans, entre otras.

Oposición

La segunda sesión del debate, que ha durado casi cinco horas, ha correspondido el turno a los grupos parlamentarios. "No caiga en la tentación de pensar que tiene la verdad absoluta", le avisaba la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. "Está claro que hemos ejercido una poderosa influencia (...) ha hecho suyo nuestro discurso", ha indicado.

Así, Monasterio ha sostenido que fue "emocionante" que Ayuso anunciara varias propuestas de su formación como la modificación de la Ley Trans que anunció ayer Ayuso, la propuesta de elaborar una Ley de Familias o la defensa del concebido no nacido. En este sentido, le ha tendido la mano para "construir puentes" entre ambas formaciones. "Por parte de Vox solo habrá cordialidad, confianza y respeto", ha añadido.

Ayuso, que ha optado por responder grupo por grupo, no ha entrado a las acusaciones de la oposición y ha contestado a Monasterio de que "no todo tiene que ser todo gracias a Vox". Además, ha explicado que esta formación "ha vivido más bien de pretender ir contra el PP que de ser un producto nuevo con ideas propias".

Por su parte, el líder del PSOE-M, Juan Lobato, ha sostenido que el discurso de Ayuso "tuvo minutos de cortesía parlamentaria, pero duró poco". Así, ha señalado que su formación se encargará de "vigilar" y "fiscalizar milimétricamente" el futuro Gobierno de la presidenta regional. "Una cosa es tener mayoría absoluta y otra muy diferente el absolutismo", ha remarcado el portavoz, para asegurar que, en cualquier caso, el PSOE estará a favor de las iniciativas que mejoren la vida de los madrileños

En su réplica, la líder autonómica ha criticado que el proyecto de la izquierda ha "espantado al feminismo clásico", al tiempo que "han creado un negocio en torno a la mujer" donde "confunden las denuncias con sentencias". "Desde que el PSOE está en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, y en la Comunidad de Madrid. Han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle", ha añadido

¿Qué ha hecho la izquierda española en los últimos años por la mujer? @IdiazAyuso #DebatedeInvestidura pic.twitter.com/ZuYaTtA4th — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 22, 2023

En cuanto a la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha utilizado uno de los tonos más duros contra la mandataria protagonizando un cara a cara con una intensidad propia de la legislatura pasada. García comenzó su discurso mencionando a los mujeres que han muerto por violencia machista. "No por dejar de nombrarla deja de existir", ha afeado a Ayuso por no hacer ninguna mención en su discurso.

Acto seguido, ha criticado que esta ha inaugurado "un gobierno salvaje, cruel e inhumano" y les ha acusado de ser "unos cínicos que se reparten mordidas". También, la portavoz de Más Madrid ha asegurado que si el PP "se atreve a cambiar una sola coma de las leyes LGTBI", se las van a tener que ver con "todo mi grupo parlamentario, porque no lo vamos a permitir".

En su réplica, Ayuso ha preguntado a García: "¿Sabe dónde no se tocan las leyes: en las dictaduras?". "No les tenemos miedo, la calle no es suya", ha apuntado Ayuso y ha zanjado: "Si usted no respeta la voluntad de las urnas es su problema, no es mío". Además, la 'popular' también ha criticado los movimientos de Más Madrid, Más País, Sumar y Podemos como ejemplo de un "sálvese quien pueda" para seguir detrás de una pancarta con la que, según la presidenta, no representan a nadie.

Por último, el nuevo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recalcado las prioridades de su gobierno en la Comunidad de Madrid durante esta XIII Legislatura: "Estamos para defender la mejor sanidad, educación, o la mejor red de transportes", ha señalado..