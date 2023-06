Monasterio presume de "poderosa influencia" sobre Ayuso y ella se reivindica: "No todo es gracias a Vox"

La segunda jornada de la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid ha comenzado este jueves a las 10.00 horas. Y lo ha hecho con uno de los platos fuertes del día, la intervención de la portavoz de Vox. Había gran expectación por ver qué iba a decir Rocío Monasterio desde la tribuna, en un momento en el que el PP y Vox están negociando en varias autonomías con diferentes resultados y después de que los resultados del 28-M les hurtaran la condición de 'muleta' del Ejecutivo regional, al obtener el PP la mayoría absoluta.

La líder de Vox en Madrid ha hecho una intervención de alrededor de 30 minutos de duración que ha girado en torno a la idea de que Díaz Ayuso ha asumido parte del ideario de Vox en su programa de legislatura, algo que bajo su punto de vista "ha fortalecido" a su formación. "Está claro que hemos ejercido una poderosa influencia (...) ha hecho suyo nuestro discurso", ha aseverado Monasterio, para observar que "muchas" de las propuestas que este miércoles desgranó la presidenta -"las más importantes" y a las que la líder del PP más se "resistía", según su punto de vista- han quedado reflejadas en el planteamiento que seguirá el próximo Gobierno regional.

En concreto, Monasterio ha mencionado como medidas de Vox la reforma de la ley trans que anunció Díaz Ayuso, la intención de elaborar una ley de Familia autonómica o la defensa del concebido no nacido. "Esto es de Vox", ha proclamado la portavoz. La respuesta de Díaz Ayuso no ha tardado en llegar. "No todo tiene que ser todo gracias a Vox", ha proclamado la candidata a la Presidencia, reivindicando la originalidad de las medidas que ha incluido en su programa, que "reafirman" lo realizado en las dos últimas legislaturas.

"Esto no es una competencia (...) estamos aquí para hablar de propuestas de largo recorrido", ha insistido la dirigente 'popular', que hasta ha tirado de ironía en un par de ocasiones para contestar a este argumento de Monasterio. "Es como decir que el PP hacía propuestas hace 25 años para cuando naciera su partido político", ha incidido.

A pesar de esa satisfacción que Monasterio ha expresado por ciertas medidas anunciadas este miércoles, no ha dejado de poner "deberes" al próximo Gobierno de Díaz Ayuso, que se anunciará en un plazo próximo. Entre otras cuestiones, ha pedido la reforma de la ley autonómica de Violencia de Género porque "no respeta la presunción de inocencia" y ha insistido en acometer cambios en la llamada ley LGTBI.

De la misma forma, ha exigido la supresión del impuesto de Donaciones y Sucesiones, que ha tildado de "confiscatorio" y ha reclamado más iniciativas en materia de Vivienda, un área en el que ve "malos antecedentes" por las políticas que ha aplicado Díaz Ayuso en estos últimos años.

Díaz Ayuso, este jueves durante su contestación a la portavoz de Vox. Fernando Villar/ Efe

"Vox nunca aceptará nada que no ponga a los españoles por delante", ha avanzado Monasterio sobre los posicionamientos que tendrán esta legislatura, al igual que ha manifestado que apoyarán "todo lo que sea razonable". "Nuestros votos serán útiles para construir una legitimidad incontestable", ha incidido, a la vez que ha pedido valentía a la futura presidenta. "Agárrese a esa libertad", ha señalado en referencia a la mayoría absoluta con la que gobernará Díaz Ayuso, "y sea valiente para decir no a esas políticas de la izquierda que tanto daño están haciendo", ha añadido.

En otro punto de su intervención, Monasterio no ha escondido cierta decepción por los resultados que obtuvo su formación el 28-M, que se tradujeron en la pérdida de dos escaños en la Asamblea. "Lamento no tener la fuerza suficiente para seguir condicionando las políticas que llegan a esta Cámara", ha admitido.