Rivera, en el evento TALEÑT: "¿Tanto nos cuesta alegrarnos del éxito del prójimo? Este país tiene un cáncer que se llama envidia"

La Real Fábrica de Tapices de Madrid ha sido testigo este miércoles de la IV edición del evento TALEÑT -en el que 20minutos es media partner-, el mayor encuentro por y para el talento que busca conectar a los principales agentes económicos, políticos y sociales para analizar las oportunidades de cara a la nueva década, así como el talento de las personas y empresas que conforman la sociedad española.

Entre los numerosos rostros presentes, Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, ha subido al escenario para comentar su visión acerca del talento existente en España. "No somos capaces de admirar al que está arriba", ha opinado. "En España cuando alguien hace algo bien le tenemos envidia sana. ¿No podemos decir 'te admiro'? ¿Tanto nos cuesta alegrarnos del éxito del prójimo? Este país tiene un cáncer que se llama envidia", ha expresado.

"Cuando se toman políticas y soluciones, a veces no son por solidaridad, sino por envidia, porque se fastidien otros, los ricos", ha comentado en relación a la "envidia" que, según el expolítico, "está latente" en todo el país, aunque "por suerte este sentimiento no es mayoritario", ha matizado.

"Solidaridad sí, envidia no"

"A mí me preocupa ese trasfondo, solidaridad sí, envidia no", ha manifestado. "Yo creo que lo que importa es que a la gente en este país que tiene talento sepamos cuidarla, admirarla y decirle 'olé', porque si te va bien a ti me va bien a mí", ha continuado Rivera.

Asimismo, el exlíder de Ciudadanos ha expresado que, cuando alguien hace algo bien, "en vez de tenerle envidia y ver si se cae y se tropieza" se debería "¿cómo lo ha hecho? Yo quiero aprender de él" y ha explicado que en nuestra sociedad "falta un valor fundamental que es la admiración". "Hay que admirar y poner en valor a la gente que se esfuerza y trabaja", ha afirmado.

"Me parece que la admiración debe de ser un valor para incorporar, para que nos admiremos mutuamente, aprendamos de los demás y no se nos caigan los anillos cuando a alguien le va bien", ha concluido.