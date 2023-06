Submarino desaparecido cerca del Titanic, en directo: última hora de la operación de rescate

Nuevos y peores vaticinios ha hecho un experto de las profundidades marinas, Jeff Karson, en la cadena NBC News. Ha dicho que las condiciones en el interior del Titán son probablemente frías y estrechas, con una única ventana a través de la cual se puede ver la oscuridad circundante. Las temperaturas en el fondo del océano son ligeramente superiores al punto de congelación. Los pasajeros podrían sufrir hipotermia si el submarino se queda sin electricidad.

No queda mucho para la esperanza cuando se estima que el suministro de oxígeno en el Titán se agotará a las 6:08 a.m. (13.08 de España) del jueves. Los ruidos que se habían escuchado durante esta jornada siguen siendo una incógnita. El mandatario de la Guardia Costera, Jaime Frederick, ha indicado en una rueda de prensa que por el momento se desconoce de dónde provienen los ruidos que fueron escuchados por aviones canadienses este miércoles. "No sabemos lo que son".