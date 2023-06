“Estamos en un proceso electoral y hay límites por parte de la Junta Electoral”. Esta fue la respuesta con la que Pedro Sánchez rehusó valorar directamente el pacto de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. El presidente del Gobierno, en cambio, sí tildó de "mala noticia" la "mayor presencia en las instituciones de fuerzas antieuropeístas". Fue un claro ejemplo del malabarismo con el que se tiene que mover el Ejecutivo para criticar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sin rebasar el límite marcado por la Junta Electoral Central, que vigila cada declaración del Ejecutivo a instancias del PP.

De hecho, el organismo cuya misión "fundamental es la de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral" ya ha tomado acciones contra dos ministros del Ejecutivo. Especialmente, contra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a la que le ha abierto hasta dos expedientes por incumplir su deber de neutralidad en las ruedas de prensa que ofrece en Moncloa tras los Consejos de Ministros, que se celebran los martes. Está por ver todavía si se le impone una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Así, la Junta Electoral reprendió a la ministra portavoz hasta durante cuatro semanas consecutivas en base al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que rige que los poderes públicos deben abstenerse de realizar cualquier acto "que contenga alusiones a las realizaciones de los logros obtenidos por las autoridades públicas". No obstante, la titular de Política Territorial está decidida a dar la batalla legal y recurrirá los expedientes. Entienden en Moncloa que dicho artículo no hace referencia a las ruedas de prensa ofrecidas desde el palacio presidencial, sino a actos que vayan en favor del partido. Y argumentan desde su entorno que no hay diferencia las manifestaciones que puede hacer en una entrevista y en la sala.

No obstante, la Junta Electoral se ha valido de ese mismo artículo para, tras una denuncia del PP, advertir a otro ministro: Félix Bolaños, titular de Presidencia. En una resolución fechada el pasado miércoles, el organismo electoral procedió a apercibir al ministro y a ordenarle retirar unas declaraciones de la web de Moncloa que recoge las transcripciones de las ruedas de prensa, aunque evitó sancionarle como pedían los 'populares'.

La Junta aseguró que Bolaños quebrantó "el principio de neutralidad institucional" al efectuar "valoraciones y apreciaciones críticas que transmiten la idea de que el proyecto político del principal candidato de otra formación es un proyecto destructivo". Se refiere el organismo a unas declaraciones lanzadas por el ministro de Presidencia el pasado seis de junio: “Es bastante evidente que el proyecto de Feijóo es destructivo, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura”, dijo Bolaños tras sugerir Alberto Núñez Feijóo que, en caso de llegar a la Moncloa, prevé suprimir el Ministerio de Igualdad y derogar algunas de las leyes más características del Ejecutivo, como la trans o la de memoria democrática.

Desde el entorno del ministro aseguran que la Junta "ni siquiera" abrió expediente, más allá de pedirle que extremase "su diligencia" en la rueda. En este sentido, destacan que "derogar, destruir y retroceder son sinónimos", por lo que "lo único que hizo el ministro fue reproducir lo ya dicho por el propio líder de la oposición".