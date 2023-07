Qué hacer si nos encontramos un paloma o tórtola que necesita ayuda: "Lo primero es saber de qué especie se trata"

Tanto si vivimos en la ciudad como en el campo, no es de extrañar que, en alguna ocasión, nos encontremos con un animal necesitado. En el caso de las ciudades, de las especies que conviven en el entorno urbano, las palomas bravías suelen ser las más habituales en las consultas veterinarias.

Estas aves sufren el desprecio de muchos ciudadanos quienes llegan a llamarlas "ratas con alas" y se quejan de lo abundantes que son en las ciudades y lo sucio que dejan todo con sus excrementos. Se trata de animales que no están protegidos, por lo que depende de la buena voluntad de la gente rescatarlas en caso de encontrarlas heridas.

Precisamente por tratarse de una especie desprotegida, algunos veterinarios especializados en exóticos las trata de forma gratuita o a menor precio de lo habitual cuando se trata de rescatarlas, como el Hospital Animales Exóticos 24h de Madrid quienes ofrecen a cualquier persona que se encuentre palomas en apuros las consultas gratuitas y precios más bajos en los tratamientos (dentro del horario de consultas ordinarias).

Desde este hospital veterinario, nos dan algunos consejos y pautas a seguir si nos topamos con una paloma herida, empezando por advertirnos de que, si somos capaces de cogerla, es porque probablemente le ocurra algo grave o se trate de un pollito que todavía no sabe volar.

Pasos a seguir para rescatar una paloma en apuros

"Lo primero que hay que saber es la especie de paloma que hemos encontrado", explican los expertos en animales exóticos. "En la península ibérica hay tres especie de palomas (Bravía, Torcaz y Zurita) y dos de tórtolas (Común y Turca). Las tórtolas son fáciles de diferenciar de las palomas, pero las palomas pueden resultar más parecidas entre sí".

Pero, ¿de qué nos sirve conocer la especie? Según los expertos en animales exóticos, "es importante porque todas, excepto la Bravía, son admitidas en los centros de recuperación de fauna". "De hecho, las palomas que encontramos en la ciudad, las que llamamos comunes, son en realidad Bravías", afirman.

"En el caso de que nos encontremos con una paloma Bravía herida, que suele ser lo más frecuente, la única opción, al menos en Madrid, es acudir al CRAS, porque es el centro oficial de la Comunidad de Madrid que tiene la obligación de hacerse cargo de todo animal silvestre herido", añaden.

Todas, excepto la Bravía, son admitidas en los centros de recuperación de fauna

No obstante, desde el hospital lamentan que, en muchas ocasiones y debido a la escasez de recursos para las palomas, la opción de la eutanasia del animal es la opción más viable. "Las palomas son consideradas una plaga en nuestras ciudades y no se destina esfuerzo a la recuperación de estos animales heridos, pues en ese caso especies en peligro de extinción quedarían desamparadas y no habría personal ni fondos para su recuperación", detallan.

"Por esta razón hemos querido contribuir a la causa aportando nuestro pequeño granito de arena junto a la persona que ha rescatado al animal", expresan. "Así todo es más llevadero, ya que debemos tener en cuenta que la recuperación puede llevar semanas, dependiendo de la patología que haya sufrido la paloma y que, durante ese tiempo, tendremos que acondicionarla en casa, alimentarla y medicarla como proceda".

También recuerda que, a veces y a pesar de todos los esfuerzos, la paloma no supera la enfermedad y muere, así como que las secuelas que se le queden sean lo suficientemente graves como para impedir su regreso a la naturaleza (por ejemplo, que no pueda volar). "En ese caso, hemos de plantear opciones de mantenimiento en cautividad para toda su vida", aseguran.

Tórtolas ARCHIVO

Si nos encontramos en esta situación lo que podemos hacer es contactar con alguna asociación como Mis amigas las palomas, El valle encantado o Amanecer animal, entre otras, para que nos ayuden a encontrarla un hogar definitivo donde puedan vivir felices.

"En cualquier caso, nuestra recomendación es que las cojamos con cuidado y respeto, ya que ellas no entienden que queremos ayudarlas, que las pongamos en una caja de cartón a oscuras y contactéis con nosotros para poder guiaros desde el minuto cero", concluyen.