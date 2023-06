La AIReF calcula que la subida del IMV compensó el 79% del alza de precios y rebajó la presión sobre los hogares más vulnerables

La subida de precios del último año ha oprimido el bolsillo de millones de consumidores y ha impactado con especial fuerza sobre las rentas bajas. Para hacer frente a esa situación, el Gobierno desplegó progresivamente a lo largo de 2022 distintas medidas, entre las que incluyó una subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que esta iniciativa compensó el 79% de la escalada de precios, amortiguando así la presión de la inflación sobre los hogares más vulnerables, aunque advierte de que "podría no ser eficaz" para aquellos que perciben las ayudas de menor cuantía.

La institución presidida por Cristina Herrero publicó este jueves su segunda opinión sobre el IMV, en la que ha abordado el impacto de la escalada de precios en los 284.000 hogares beneficiarios de esta ayuda, dirigida a familias que acrediten estar en situación de vulnerabilidad y llevar al menor un año residiendo en España. "Los hogares vulnerables sufren unos niveles de inflación más altos que los hogares no vulnerables", explicó el director de la División de Evaluación de la AIReF, José María Casado, en la presentación de la evaluación.

En concreto, el 10% de hogares con mayor renta soportó el año pasado una inflación media del 7,6%, mientras que la tasa para el 10% de hogares con menor renta se situó en el 8,9%, lo que supuso al cabo del año un incremento medio del gasto de 868 euros. Esa diferencia se debe a la composición de la cesta de consumo y, en particular, al elevado peso de la factura de la luz. "El recibo de la luz en proporción a la renta supone un porcentaje bastante más elevado para las rentas más bajas y hace que la inflación soportada por los hogares vulnerables haya sido mayor", señaló Casado.

Para amortiguar esa mayor presión de los precios sobre las familias más vulnerables, el Gobierno de Pedro Sánchez aumentó un 15% la cuantía percibida por los hogares beneficiarios del IMV entre abril y diciembre de 2022. La AIReF estima que ese alza se tradujo en un incremento medio de 690 euros en la ayuda, lo que compensó el 79% del gasto adicional provocado por la inflación en los hogares beneficiarios del IMV.

Contención a final de año

Sin embargo, la curva de la inflación no fue estable a lo largo de los doce meses de 2022. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual de variación del IPC arrancó en enero al 6,1% y cerró en diciembre al 5,7%, pero entre medias llegó a alcanzar un pico del 9,8% en marzo tras el estallido de la guerra de Ucrania y otro más pronunciado aún del 10,8% en julio, mes en el que los precios comenzaron a moderarse progresivamente hasta final de año.

Esta contención de la inflación provocó que durante los tres últimos meses de 2022 el alza del IMV llegara a superar el incremento del desembolso provocado por la escalada de precios, a diferencia de lo ocurrido en los meses anteriores. Por ejemplo, si se tomase como referencia la inflación soportada por los hogares más vulnerables en los meses de julio y agosto (11,4%), el gasto para los beneficiarios del IMV habría aumentado 1.115 euros en términos interanuales, frente a los 690 euros adicionales que habría recibido por la prestación no contributiva, que cubriría apenas el 62% del incremento provocado por la inflación.

En paralelo, a medida que el ritmo de encarecimiento de los precios se fue ralentizando, la brecha en el impacto de la inflación entre las rentas más bajas y las más altas fue también disminuyendo. Mientras que la diferencia en las tasas interanuales era de 2,4 puntos porcentuales en marzo de 2022 —cuando el Gobierno anunció la subida del 15%—y se situó en 2 puntos en julio, a partir de septiembre ambas curvas fueron acercándose hasta converger prácticamente en diciembre, cuando el 10% de hogares con menor renta soportó una inflación del 5,4% y el 10% con mayor renta, del 5,3%. La AIReF explica esta progresiva igualación en las tasas de inflación entre las rentas altas y bajas por la significativa moderación en los precios de la energía.

Ayudas más bajas

No obstante, el supervisor fiscal advierte de que la subida del 15% "podría no ser una medida eficaz" para compensar la inflación en los hogares que perciben ayudas por menor cuantía. Y es que el IMV no supone un cuantía homogénea para todos los beneficiarios, sino que solventa la diferencia que en cada caso haya entre la renta del hogar en cuestión y la renta garantizada aplicable, es decir, el nivel mínimo de renta que se pretende garantizar a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si la renta garantizara es de 1.000 euros mensuales y la familia tiene una renta de 800, percibirá 200 euros de ayuda.

Al tratarse el alza del 15% de una subida proporcional a la cuantía percibida, quienes reciben ayudas más pequeñas obtuvieron un ingreso extra menor. "Si un determinado hogar tiene una nómina mensual baja de IMV como consecuencia de que su renta se aproxima al umbral de renta garantizada, su ingreso adicional por la subida del 15% también será reducido por lo que la posibilidad de compensar los costes derivados de la inflación será limitada", señala la opinión de la AIReF. "Si a futuro las nóminas son más bajas esta fórmula de articular la compensación no sería suficiente", concluyó Casado.