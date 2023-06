La AIReF denuncia que solo 284.000 hogares reciben el IMV y que un 58% de las familias que podría beneficiarse no lo ha solicitado

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este jueves su segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la que cifra en solo 284.000 los hogares que se benefician de esta prestación no contributiva. No obstante, advierten de que la medida todavía no llega a todos las familias para las que está pensada. De hecho, hay un 58% de hogares que, a pesar de que potencialmente podrían beneficiarse de esta ayuda, todavía no la han solicitado.

En España hay 469.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero no lo han solicitado, según los datos presentados este jueves por la AIReF. En su mayoría estos no solicitantes son familias sin menores a cargo y que, en caso de concedérseles la ayuda, supondría una cuantía que elevaría menos de un 30% su renta. Esa falta de alcance del IMV se concentra en las comunidades más pobladas, es decir, en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Desde la AIReF proponen la creación de una base de datos que facilite la gestión automática de esta ayuda para llegar a más beneficiarios.

No obstante, la institución presidida por Cristina Herrero ha señalado que un 69% de las solicitudes son denegadas, un tercio por criterios de renta. El tiempo medio de tramitación se ha mantenido con respecto al año pasado en 120 días, a pesar de que las solicitudes han aumentado un 60% en el último año debido a la entrada en vigor del complemento a la infancia.

Asimismo, la AIReF recalca el "elevado" porcentaje de revisión en las cuantías de las ayudas. En el 16% de los caso esta revisión supone que los beneficiarios del IMV sean dados de baja, lo que se traduce en una devolución exigida de 2.500 euros en mediana.

Más información en breve...