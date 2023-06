España, vaciada y sin niños

Las voces de alerta sobre el desequilibrio que tenemos tanto a nivel territorial como generacional nos llegan ya desde Europa. No son preocupaciones nuevas, hace años que las zonas rurales claman por tener un cajero automático, una farmacia, un colmado, facilidades de transporte entre municipios, comunicaciones y acceso a internet. Lo básico para que los pueblos no se vacíen y no estén habitados solo por ancianos. Y esto enlaza con la segunda preocupación: ¿Dónde están los niños? La natalidad sigue cayendo y en los primeros cuatro meses del año ha bajado un 1,75% en España, según el INE. A puertas de unas elecciones generales, las dos preocupaciones deberían ser prioridades.