El caso Eguiguren, 30 años antes del caso Flores: presidió a los socialistas en País Vasco pese a estar condenado por maltrato

El PP y Vox han alcanzado el primer acuerdo para formar un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana tras las elecciones autonómicas del 28-M. En las negociaciones se debatió si el entonces candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, entraría a formar parte del gobierno autonómico, algo que finalmente se ha descartado con el fin de facilitar el cambio de gobierno. Sin embargo, a pesar de que Flores, quien está condenado por violencia machista, no estará dentro del Ejecutivo regional, sí será el candidato de Vox por Valencia a las elecciones generales del 23-J. La decisión fue condenada por el gobierno nacional, pero la realidad es que el PSOE ya había admitido en sus filas con anterioridad a otro sentenciado por agredir a su mujer: el expresidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE) Jesús Eguiguren.

El pasado lunes, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, anunció que el partido había establecido una "línea roja" con respecto a la posibilidad de que Carlos Flores entrara a formar parte del ejecutivo autonómico. "Para nosotros, un condenado por maltrato no es una persona que se debiera dedicar a la política", afirmó. Esta decisión fue tomada después de que se diera a conocer que Flores sería el candidato de Vox a pesar de que la Audiencia Provincial de Valencia lo condenara en 2002 a un año de cárcel y también a pagar una cantidad de 6.000 euros por un delito de violencia psíquica habitual contra su exmujer.

Tras conocerse que Flores encabezará la lista de Vox en el Congreso de los Diputados por Valencia, el Gobierno tachó el pacto entre el PP y Vox de "vergonzoso". En concreto, la portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez, aseveró que la "violencia de género" no puede ser "moneda de cambio" para un pacto de gobierno y consideró que es una "vergüenza". Por su parte, la ministra de Educación Pilar Alegría afirmó que "la coherencia del PP es inexistente y su cinismo es absolutamente bochornoso". Añadió que pactar con un partido "que dice que no existe" la violencia machista y del que forma parte alguien condenado por maltrato es "abochornante" y "vergonzoso". "Me da igual que este señor esté sentado en una consejería del Gobierno de la Comunidad Valenciana o que lo traigan de cabeza de lista por Valencia", expresó Alegría.

Sin embargo, estas consideraciones parecen no haberse tomado en cuenta con el caso de Jesús Eguiguren, quien fue presidente del Partido Socialista de Euskadi desde el 2002 al 2014 y fue condenado a 17 días de prisión por haber agredido a su mujer en abril de 1992. Según la sentencia a la que tuvo acceso El País, el condenado "golpeó a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato en el contexto de una fuerte discusión conyugal suscitada por la sospecha de que Jesús Eguiguren mantenía relaciones sentimentales con otra mujer". En febrero de ese año la víctima había presentado una denuncia contra su marido por malos tratos, pero tres días después se retractó y afirmó que se había caído por las escaleras. Sin embargo, las heridas que la mujer presentaba en la cabeza, hombros, codos, manos, piernas y glúteos desmentían su testimonio y por esta razón el proceso continuó.