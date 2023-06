Elena Gil Clemente, profesora del departamento de matemáticas en la Universidad de Zaragoza, lleva casi una década ayudando a los niños con discapacidad intelectual a acercarse a esta disciplina. Durante este tiempo, no solo ha podido observar en primera persona de lo que son capaces en un taller con niño con trisomía del 21 (síndrome de Down), sino que ha compartido su experiencia en dos libros: 'Matemáticas que suman: Didáctica para la iniciación de los niños con discapacidad intelectual' (Horsori) y más recientemente en ‘Todos en juego con las matemáticas: Guía práctica para la educación matemática de niños y niñas con discapacidad intelectual”.

Además, en pocas semanas impartirá junto con otros compañeros ‘Matemáticas inclusivas: todos en juego’, un curso orientado a ayudar a los docentes a enseñar matemáticas a sus alumnos con necesidades especiales.

En julio, imparte el curso realizas en la el curso, ‘Matemáticas inclusivas: Todos en juego’ en la Universidad de Zaragoza. ¿Por qué es necesario un curso como este?A lo largo de estos años, he ido dando charlas en colegios e institutos sobre cómo enseñar matemáticas a los chicos que tienen más dificultades, y siempre hemos notados que hay una falta de formación en este sentido, por eso se nos ocurrió hacer esta oferta a través de la Universidad de Zaragoza.

Creemos que es necesario, además, porque parece que vamos cada vez a clases más inclusivas, en las que los profesores van a encontrarse dentro de las aulas a alumnos con necesidades especiales, para que esos profesores puedan hacer un planteamiento de clase que pueda incluir a todos los niños.

Al hacerlo en verano, de manera intensiva (dos días y medio) y relativamente cerca de Zaragoza, en un entorno muy bonito, los que se animen pueden aprovecharlo para hacer un poco de turismo rural. Esperamos que se animen muchos profesores y estudiantes.



Matemáticas inclusivas se puede interpretar como ‘matemáticas para todo el mundo y a la vez’. ¿Es posible que alumnos con distintas necesidades aprendan matemáticas al mismo tiempo?No sé si es lo mejor, pero es a lo que se tiende ahora mismo, y sí es posible. Aunque sabemos que según avanzan en los cursos es más difícil, no es imposible adaptando un poco el enfoque. Por ejemplo, como explicamos en el curso, se puede hacer usando más la geometría, con actividades que incluyan todos los sentidos, el movimiento, historias en las que puedan participar… enfoques que ayuden a que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender.



La idea es que estos profesores tengan recursos porque, querámoslo o no, muchos profesores tienen que trabajar en aulas ordinarias en las que hay niños con necesidades especiales, y a veces les es más difícil acercarse a ellos. Queremos darles confianza y mostrarles que las matemáticas pueden ayudar a todos los niños, que no son solo para los listos de la clase y todos pueden hacer algo.



Los maestros, cuando ven que niños con discapacidad intelectual pueden disfrutar de las matemáticas, jugar, aprender… ven que merece la pena intentarlo. Y también lo disfrutan los profesores. En el curso hemos reservado un espacio para el propio disfrute de los participantes, vamos a hacer una ruta matemática, tenemos música que nos han compuesto para niños con dificultades de lenguaje. Lo hemos preparado con mucha ilusión.



Dentro de los niños con necesidades especiales, ¿es distinto para un niño con Down que uno con autismo, discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, etc.?Sí, por eso hemos intentado que el curso sea variado, es decir, no enfocarlo para niños con una discapacidad determinada, sino en cómo pueden ayudar las matemáticas en la formación de un niño, y lo hemos enriquecido con distintas formas prácticas de aplicarlo con niños con trisomía 21, autismo, de infantil, de primaria, de secundaria…



Yo, concretamente, trabajo con niños con trisomía 21, que es distinto, por ejemplo, a los trastornos del espectro autista, pero para este tema hay personas más expertas, a un grupo que está llevando a cabo un proyecto en la Universidad de Cantabria, y todos los ponentes que lo imparten son expertos y muy buenos.



Sin embargo, aunque cada perfil hay que enfocarlo de manera distinta, todos tienen cosas comunes, como que a ninguno de ellos puedes darles explicaciones muy largas, sino que hay que buscar otras formas de acercarlos a ellas a través de materiales pensados y adaptados, del movimiento, la música, etc. Pero para saber esto, hay que conocer las matemáticas a fondo, y eso es difícil, no hay tantos matemáticos dando clase, de ahí la necesidad de que los profesores se formen.



El nombre del curso va muy en consonancia con el de su último libro, ‘Todos en juego con las matemáticas: Guía práctica para la educación matemática de niños y niñas con discapacidad intelectual’.Sí. Hace unos años escribí otro, ‘Matemáticas que suman’, que también hablaba de esa idea, de que las matemáticas no están destinadas solo para unos niños, sino para todos. Como durante estos años, yo también he ido aprendiendo, ideando maneras, juegos y actividades para poner esto en práctica, que es lo que la editorial me propuso en este libro, es lo que he incluido en este.

El primero tenía como una parte teórica más grande y esta es una guía mucho más práctica en la que, por un lado, les contamos a los profesores cómo ha sido nuestra experiencia con esta actividad, y por otra, qué podemos observar para ver si la actividad les está movilizando, si les ha puesto en juego…



A través de estos libros y de su experiencia demuestra que, al contrario de lo que nos han hecho creer, las matemáticas sí son para todo el mundo…Sí, y esto lo aprendí sobre todo de Rhonda Faragher, que es una matemática australiana que lleva muchos años trabajando con estos niños. Lo primero que dice es que tienes que creer en ellos, tener expectativas, y no solo en los niños, sino que los profesores también se tienen que poner en juego para sacar el máximo de ellos mismos como profesores.



Cuando empecé, todo el mundo me había dicho que estos niños no podían aprender matemáticas, que aprendían a leer y a escribir, pero matemáticas, no. Y eso es totalmente absurdo, pues leer y escribir son actividades muy abstractas y complejas también. Quizás les cueste recordar las tablas de multiplicar -como a mucha gente- pero pueden aprender muchas cosas, como la geometría que les rodea, y muchas más cosas, solo hay que acercárselas a la realidad, y esto les ayudará además a entender mejor el mundo.



Si tienen dificultades para sumar grandes números, para eso están las calculadoras, pero sí pueden aprender, por ejemplo, el sistema decimal con números pequeños. La comprensión es un derecho de todos los niños y la clave es que nosotros creamos que son capaces de entender. No creer eso es que quitarles un poco la categoría de humanos…



La clave es que se pongan en juego…Efectivamente. Cuando empecé con esto, lo que yo quería era enseñar matemáticas a los chicos con discapacidad intelectual, pero he evolucionado y ahora creo que no se trata tanto de enseñar matemáticas, sino de ver que estos niños, cuando los pones delante de retos que han sido propios de las matemáticas siempre -como contar, comparar la longitud, encontrar cosas iguales…- inmediatamente, se ponen en juego, les hace poner en juego capacidades que mucha gente da por hecho que no tienen.

De repente, niños que tienen dificultades para hablar, cuando tienen, por ejemplo, que explicar a sus compañeros que dar siete pasos para capturar a un dinosaurio, son capaces de utilizar sus recursos corporales para comunicar eso. Todos, de alguna manera, se ponen en juego, de ahí el título, un poco desenfadado.



Un niño con síndrome de Down jugando mientras aprende matemáticas. Cedida

Más allá de lo académico, ¿qué aporta a estos niños el aprendizaje de las matemáticas?Creo que lo que más les aporta es una gran consciencia sobre el mundo. Por ejemplo, observar si una ventana está abierta, medio abierta o cerrada es algo en lo que te fijas más si has trabajado con ángulos, ves más la igualdad entre cosas diferentes, cosas muy distintas entre sí pero que tienen la misma forma… y todo eso les va haciendo ser más conscientes de las cosas que les rodean.

Después, según se van haciendo mayores y van siendo más conscientes de la importancia de saber matemáticas, les hace sentirse más capaces, mejoran su confianza, su autoestima.



Siempre le gusta hablar del carácter humanista de las matemáticas. ¿No son tan ‘inhumanas’ como nos han hecho creer?Es cierto que la mayoría de nosotros hemos estudiado unas matemáticas muy serias y muy técnicas, llenas de signos y símbolos, y por eso tenemos el concepto de que son algo muy distante, frío, que no tiene conexión con la vida… pero las matemáticas, si miramos un poco la historia, nacieron para ayudar a los humanos a resolver problemas humanos, problemas de la vida diaria, como medir campos, reconstruir ríos, contar animales, cosechas… Además, no es sólo que las matemáticas surjan para resolver los retos que el ser humano se ha planteado desde su origen en el mundo y que le han ayudado a conocerlo y dominarlo. Los griegos en su paideia, ya concedían un papel central a las matemáticas en la formación de la infancia y la juventud por su potencia para despertar y hacer más conscientes incluso a aquellos que tenían un retraso inicial.



¿Qué papel tiene esa ‘humanización’ de las matemáticas para acercarlas a los niños con discapacidad?No podemos desvincular las matemáticas de nuestra humanidad porque es lo que más puede ayudarnos a acercarla a los niños con discapacidad. Todos los retos que les pongamos tienen que tener un sentido humano para ellos.



Francis Su, que ha sido presidente de la Asociación Matemática Americana, ha escrito en su libro Matemáticas para el Florecimiento Humano -que hemos traducido para Prensas Universitarias de Zaragoza-, que las matemáticas dan respuesta a profundos anhelos humanos como la belleza, la verdad, la permanencia, la lucha, la libertad, la comunidad o incluso el amor; y que por ello su estudio contribuye a desarrollar virtudes como la imaginación, la creatividad, la curiosidad, la capacidad de pensar y de confiar en uno mismo, la perseverancia y también la alegría.



Él anima a todos los profesores a descubrir a esos alumnos más vulnerables por cualquier motivo que hay en cada clase y ayudarles a florecer a través de las matemáticas. Su formulación coincide plenamente con lo que nosotros tratamos de hacer con los niños y niñas con discapacidad intelectual.