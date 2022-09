Ana Millán Gasca: "Para que la enseñanza sea inclusiva es necesario que algo cambie en las aulas ordinarias"

Historiadora de la ciencia y las matemáticas, Ana Millán Gasca desarrolla su labor en la Università Roma Tre desde 2006, donde, entre otras cosas, se dedica a formar a futuros profesores de matemáticas. Tras leer a la matemática y psicóloga italiana, Elisabetta Monari, empezó a interesarse por la enseñanza de las matemáticas en personas con discapacidad intelectual, un tema sobre el que ha investigado y publicado mucho. Precisamente sobre enseñar matemáticas a este colectivo va su libro 'Matematica nel sostegno' (Algo así como matemáticas en la pedagogía terapéutica), que de momento, solo ha publicado en ebook y en italiano. Además, ha sido colaboradora de la revista Suma de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y ha publicado otros libros sobre la enseñanza y la importancia de las matemáticas, como 'La fuerza del razonamiento matemático' (Nivola 2004) o 'El mundo como un juego matemático' (Nivola 2021) .

En la actualidad desarrolla su carrera profesional en una universidad italiana, la Università Roma Tre. ¿En qué consiste su labor allí?En mi doctorado en matemáticas en la Universidad de Zaragoza me orienté hacia la historia de las matemáticas, que tiene mucho que ofrecer a la enseñanza de las matemáticas. En Italia hice dos años de beca posdoctoral y he trabajado en varias universidades. Desde 2006 soy profesora de matemáticas en una de las universidades públicas de Roma, en el Departamento de Educación. Doy cursos de didáctica de las matemáticas para futuros profesores, de preescolar y enseñanza primaria y de enseñanza secundaria. Por supuesto, cursos donde la historia es protagonista, y ayuda a buscar métodos mejores, y convence a los alumnos de Magisterio de que vale la pena aprender matemáticas.

¿Qué le atrajo de la enseñanza de las matemáticas en los alumnos con discapacidad intelectual?Preguntémonos por qué en todo el mundo se aprende matemáticas desde la infancia y durante muchos años. Se suele pensar que es porque hoy en día estamos inmersos en un mundo numérico, y por lo tanto las matemáticas son cruciales para muchos trabajos y profesiones. Pero en realidad todo parte de una convicción mucho más antigua: el filósofo griego Platón sostenía que las matemáticas empujan a cada uno de nosotros más allá de nuestro talento natural, potenciando nuestra capacidad de comprensión. Entonces, ¿por qué renunciar a las matemáticas con los niños que tienen dificultades de comprensión y expresión? Es precisamente lo que sostiene desde hace años una matemática y psicóloga italiana, Elisabetta Monari. Leer sus trabajos y después conocerla me impactó mucho.

La enseñanza de las matemáticas va más allá de su carácter utilitario (aprender a sumar, restar, contar… para desenvolverte en la vida), pues es de gran importancia para la formación de las personas. A grandes rasgos, ¿qué nos aportan las matemáticas más allá de este carácter utilitario?Es bueno recordar, como hacía Miguel de Guzmán (recordarlo a los profesores le parecía fundamental) que las matemáticas son un juego. El juego es el elemento natural de nuestros primeros años, porque cuando aún dependemos en todo de los adultos, allí podemos viajar con la imaginación y sentir el escalofrío del riesgo ... de confundirnos (todo en ficción). El círculo es una figura central en muchos juegos, girar y marearse es una de esas tendencias al vértigo del ser humano. Ahora dibujemos un redondel con los alumnos y busquemos una línea que lo divida en dos partes iguales... a los matemáticos le encantan las cosas iguales... preguntémonos juntos: ¿hay alguna más de estas líneas? Al silencio pensativo se superponen las voces emocionadas... ¡hay dos! no, ¡hay cuatro!... ¡hay muchas más!... y entonces una sonrisa y ojos brillantes acompañan una iluminación: son muchísimas, son infinitas... ni siquiera las podemos contar. La definición de circunferencia y de diámetro la olvidaremos, pero esa experiencia vivida en el terreno imaginativo nos deja un poso muy enriquecedor, empuja la curiosidad. Las matemáticas son además un terreno de discusión y debate: por ejemplo, es interesante ver cómo en una clase de cuarto en primaria se acaloran los alumnos –y siguen hablando de ello en el recreo – discutiendo si es mejor el sistema métrico decimal o sistemas anteriores aún hoy en uso en los países anglosajones (pensemos en las pulgadas de las pantallas de ordenador). Está en juego el concepto de razón que invade nuestro mundo con porcentajes, tasas e intereses...

Y a las personas con discapacidad intelectual, ¿qué les puede aportar el estudio de las matemáticas más allá del carácter utilitario del que hablábamos? ¿Les resulta más difícil de aprender que otras habilidades?Esta es una cuestión de mucha actualidad. Si pensamos que en la escuela todo consiste en que cada alumno demuestre que es capaz de entender algunas nociones matemáticas y ejecutar sin errores unos procedimientos que el profesor le ha contado, entonces se trata de una competición a ver quién se desenvuelve mejor, y las matemáticas sirven para ver “quién es más listo”. Se trata de una visión muy rígida: allí arriba están las matemáticas en el listón y pocos llegan a él.

Entrar acompañado por el profesor en el mundo de las matemáticas te espabila, porque irresistiblemente te intriga (con un poco de inquietud incluso) y entonces se te abren los horizontes. “Empowerment”, como se dice en inglés: adquieres confianza y fuerza interior. Por ejemplo Luis, un niño con la condición genética que se suele llamar síndrome de Down, después de haber participado en sesiones de taller sobre los ángulos (con abanicos y varillas, con movimientos como girar o subir por una rampa) no sabrá calcular ángulos complementarios y suplementarios y su definición, pero le dijo a su madre: “yo ahora a la parada de autobús puedo ir sólo” (¡un recorrido pequeño pero formado por tramos rectos y esquinas!)

Todo cambia si vemos al ser humano siempre en evolución, beneficiándose de todo lo que es belleza, conocimiento, alegría. Esto vale también para los adultos con discapacidad, como hemos verificado en los últimos dos años en clases de educación de adultos con discapacidad en centros de formación profesional de Palestrina, cerca de Roma. Explorar las matemáticas es una conquista, algo que se disfruta y refuerza la conciencia nuestra humanidad interior. A veces se exagera diciendo que “todo es matemáticas”. No es así. Pero las matemáticas son parte del ser humano, de la relación mente-cuerpo, de nuestro modo de ver la realidad que nos rodea: la medida significa en todos los idiomas prudencia y reflexión; sumar es aunar, colaborar; la proporción indica la armonía; lo recto es lo ecuánime y justo.