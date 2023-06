Papi Gavi, muy preocupado por los resultados médicos que le impiden participar en 'La Velada 3': "Está bien, pero no puede pelear"

Un nuevo streamer se retira de La Velada del año 3 a menos de un mes de su celebración. Tras el anuncio de que Viruzz debía ser sustituido tras una lesión en el ojo, unas preocupantes pruebas médicas obligan a Papi Gavi a cancelar su participación.

El creador de contenido madrileño ha acudido al directo de Ibai Llanos para confirmar lo que ya reveló el tiktoker Abel Planelles y admitió estar muy triste por la noticia.

Junto con su entrenador, ha asegurado que había alcanzado un gran nivel en el boxeo y había conseguido cambiar su físico. No obstante, "el TAC celebrar da un informe que indican que puede haber algo más allá".

"Parece que no es nada grave, pero es algo que se tiene estudiar porque no sabemos si se ha podido reproducir algo", ha explicado, después de contar que de pequeño sufrió un cáncer infantil llamado neuroblastoma. "Para mí es muy jodido no poder estar con vosotros", se ha lamentado entre lágrimas.

"Yo he hecho mi vida normal hasta los 25 años bastante bien y me dieron el alta definitiva hace muchos años y he podido practicar muchos deportes", ha añadido. Por eso, se apuntó sin problemas al evento.

Aun así, Papi Gavi sabía desde el día de la presentación que tenía que hacerse un TAC. La prueba se ha retrasado por problemas externos y recientemente descubrieron que los resultados no aconsejan que haga deportes de contacto.

"No es un problema de salud grave, pero sí le impide la práctica de boxeo con normalidad", ha explicado el preparador físico de La Velada: "Hay que entender que son cosas que pasan"

"Lo importante es que estés bien", ha asegurado Ibai, para animarle: "No tienes que pedir disculpas, ni siquiera te has lesionado. Son cosas de la vida y gracias a La Velada te has vuelto a chequear y ha sido una suerte, por así decirlo".

Los seguidores de Ibai y Papi Gavi se han mostrado decepcionados con el cambio de plan, pero también preocupados y todo esperan que el resto de pruebas den buenas noticias.

Llanos también ha anunciado en directo que han querido tener en cuenta el trabajo que ha tenido Ampeter estos últimos meses y por eso ha encontrado otro rival para que sustituya a Papi Gavi. Este será anunciado este viernes 9 de junio.