Así fueron los comienzos del 'streamer' Papi Gavi en YouTube

Alejandro Gavilán Martinez, más conocido como Papi Gavi, es uno de los youtubers más icónicos de la historia de España en redes sociales. Su divertido carácter y su positiva actitud ha conseguido conquistar a millones de personas.

Procedente de Madrid, nació el 13 de junio de 1997 y comenzó a publicar vídeos en YouTube en 2012 sobre contenido de fútbol, Inazuma Eleven y deportes en general.

No obstante, no alcanzó su máxima popularidad hasta 2020, cuando alcanzó el millón de suscriptores en YouTube y también empezó a centrarse en su faceta como streamer en Twitch.

En 2022 anunció con un documental que dejaría inactivo El Canal de Gavi, el perfil con el que había llegado a la fama, para centrarse su otro canal, Walter Alejandro, donde resube los mejores momentos de sus directos.

La enfermedad de Papi Gavi

Siendo bebé, Gavilán padeció un cáncer llamado neuroblastoma. Aunque pudo superarlo sin problema, le dejó una secuela en el habla que afecta a la manera de vocalizar. Además, tiene unas cuantas cicatrices muy visibles.

El creador de contenido contó su historia sin tapujos hace años, asegurando que es lo que le distingue de los demás. Algo de lo que está orgulloso, pero que le ha costado malos momentos en su infancia.

En el especial contra el bullying de la marca de ColaCao, Somos Unicxs, aseguró que incluso cuando comenzó a subir vídeos, muchos niños se reían de él.

"Yo tengo una forma de hablar y no tengo culpa de ello, tengo que usarlo como una forma para coger más personalidad", declaró: "Yo me siento muy orgulloso de cómo soy y, en todos estos años, no me ha cambiado nada ni me ha cambiado nadie".

Una fórmula que le ha funcionado y con la que se ha ganado un hueco en el mundo de las redes sociales, YouTube y el deporte, llegando a conocer a Messi en una ocasión.

Ahora está completamente centrado en el boxeo, ya que ha accedido a formar parte de La Velada del Año 3, la competición de Ibai Llanos en la que deberá subirse al ring contra su amigo Ampeter.