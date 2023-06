Cuáles son las tendencias políticas de cada signo del zodiaco

Nos hallamos en tiempo de elecciones y en unos pocos meses asistiremos a los comicios más importantes y decisivos: generales, autonómicas y municipales con solo dos meses de diferencia. Y por eso mismo, puede resultar de gran interés conocer cómo piensan o sienten los nativos de cada signo del zodiaco en relación con la política. Naturalmente vamos a hacer una visión muy general, basada en la estructura de su personalidad, sus ideales y modo de ser y de ver la vida. Pero creo que resultará para todos de un gran interés.

ARIES

El belicoso signo de Aries, que tiene a Marte como regente, siente una simpatía natural por los líderes o regímenes autoritarios y, asimismo, confía por encima de todo en la filosofía de la fuerza, o en todo caso en la negociación, pero apoyada sobre la fuerza. No suele gustarle la democracia, lo que no significa que no la practique. Sin duda es partidario del control y el orden, pero si es un revolucionario será todo lo contrario y querrá destruirlo todo. Le preocupará que el país tenga un ejército poderoso y pueda defenderse.

TAURO

Estos nativos darán una importancia crucial a la economía, lo fundamental sería crear riqueza, prosperidad y bienestar, por eso son claramente partidarios del orden y la estabilidad. Su mismo carácter sensato y su aborrecimiento de los cambios, novedades y experimentos le da una atracción natural por los partidos conservadores, pero moderados, no radicales. Desean que haya una continuidad en las políticas y consolidar las cosas buenas que se vayan consiguiendo. Es partidario de la paz, la concordia y las negociaciones.

GÉMINIS

Este sería el signo ideal para desenvolverse con éxito en la democracia moderna, y por ello sus nativos son firmes partidarios del juego democrático. De naturaleza intelectual, listos, astutos, saben caer siempre de pie, mienten estupendamente si fuera necesario, son magníficos comunicadores y oradores, ideales para triunfar en el contacto con la gente, con gran capacidad de adaptación y flexibilidad mental. Es el mejor signo para el sistema político que triunfa hoy en día en el mundo, que casi parece estar hecho para ellos.

CÁNCER

Por un lado, estos nativos aman el pasado y por ello tendrían una tendencia natural a ser conservadores y a dar su confianza a las ideas o políticas que han funcionado siempre. Pero, por otro lado, está su gran apego a la familia y las ideas o tradiciones en las que se ha criado y formado, que tienden a seguirlas y a hacerlas suyas; de forma que si su familia es muy de izquierdas, ellos también lo serán. Finalmente está su fuerte instinto de conservación, por ello se preocuparán por la economía y la prosperidad del país.

LEO

Estos nativos solo darán su confianza a un líder o un partido fuerte, que transmita solidez y levante el país hasta hacerlo rico y grande. Su prototipo sería Napoleón, nativo de Leo. Aborrece las situaciones caóticas y no se siente muy cómodo con la democracia, aunque la practique y la acepte. Tampoco le gusta la división entre izquierda y derecha, sino un líder o un partido que coja lo bueno de ambas tendencias. Podría dar su confianza a un líder autoritario o dictatorial si engrandece el país y se comporta de una forma honesta.

VIRGO

Estos nativos de naturaleza seria y perfeccionista apostarán claramente por la seriedad y la eficacia, que “haga las cosas bien” y se centre muy especialmente en la economía, el trabajo, los servicios públicos, la sanidad, etc.; un gobierno que administre muy bien y sea, por encima de todo, honesto. Siente simpatía por la derecha, “la gente de orden”, no le gustan nada los “experimentos” sino que prefiere apostar por aquellas ideas y métodos cuya eficacia ya se ha demostrado. Aborrece el caos, busca el orden y control.

LIBRA

Los nativos de este signo sienten una atracción natural por el término medio, y en concreto el centro político. Frente a la derecha o la izquierda, ellos ven la opción ideal en el centro, que recogería las mejores cosas de cada tendencia. Adolfo Suarez, fue nativo de este signo, también políticos de izquierda o derecha, pero de línea moderada y próxima al centro. Apuestan siempre por la negociación, el entendimiento y los pactos, y desde luego siempre preferirá la democracia a los dictadores. Soluciona armoniosamente los conflictos.

ESCORPIO

En este signo encontraremos a los grandes radicales, los partidarios de la mano dura, de cortar por lo sano, extirpar de raíz la corrupción, hacer lo que hay que hacer caiga quien caiga. Puede sentirse atraído por las ideas revolucionarias, los que quieren ponerlo todo patas arriba. Pero si es de derechas, también será radical en sus ideas. Puede apoyar a gobiernos autoritarios o luchar contra ellos hasta poner en riesgo su vida, pero siempre es radical en lo que piensa y en lo que hace. Partidario de tener un ejército muy poderoso.

SAGITARIO

Los hijos de Sagitario se sentirán muy atraídos por los elevados ideales políticos, ético e incluso espirituales. Busca y desea más que nadie la prosperidad del país, pero apoyándose, sobre todo, en sinceros y nobles ideales; una prosperidad que no sea solo material o financiera. Habitualmente suele sentir simpatía por las ideologías liberales, que apuesten por la libertad de las personas frente a un gobierno fuerte y controlador. Sin embargo, es curioso constatar que bajo este signo han nacido una gran cantidad de dictadores.

CAPRICORNIO

Estos nativos tendrán preferencia por políticos o partidos serios e implacables, que estén dispuestos a tomar las decisiones más difíciles y cortar por lo sano, si fuera necesario, afrontar los momentos más dramáticos o las mayores crisis. Políticos serios que hagan aquello que deben hacer cuente lo que cueste o caiga quien caiga. Gran importancia del deber y de la responsabilidad, son partidarios de líderes fuertes y gobiernos fuertes. Lo importante es lograr los objetivos, para ello no importa el coste que pueda tener.

ACUARIO

Los hijos de Urano son grandes forofos de la democracia, ya que esta es un invento muy de Acuario. También se sienten naturalmente atraídos por las ideas progresistas y todo lo que mire hacia el futuro. Pero en realidad Urano apuesta por todo lo que es avanzado o diferente, en épocas conservadoras tenderá a lo progresista, pero en épocas progresistas podría tender hacia lo conservador. Los ideales y principios serán más importantes que asuntos materiales como la economía u otros intereses. Simpatiza con ideales radicales.

PISCIS

El humanista y espiritual Piscis simpatizará, por encima de todo, con aquellos partidos o políticos que presten una gran atención a lo social, que prioricen lo humano sobre lo material, preocuparse por el bienestar, la salud, el empleo, la vivienda, construir hospitales, las personas mayores, distribuir la riqueza pensando sobre todo en los que no tienen, preocuparse de que el bienestar llegue a todos. También políticos o gobiernos que potencien la cultura y el arte, que se esfuercen por fomentar la paz y la justicia entre las naciones.