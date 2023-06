La denuncia de un exfuncionario apunta a que EEUU podría tener en su poder naves extraterrestres

La existencia de la vida extraterrestre tiene nuevos visos de realidad tras la denuncia de un exfuncionario de los servicios de inteligencia sobre los vehículos extraterrestres "intactos y parcialmente intactos” que posee el gobierno estadounidense.

El exfuncionario que ha revelado que EE UU posee naves de origen no humano se llama David Grusch y dirigió el análisis de fenómenos anómalos no identificados (FANI) en una agencia del Departamento de Defensa estadounidense,

La información sobre estos vehículos se está ocultando ilegalmente al Congreso, declaró Grusch al medio especializado en información en Defensa The Debrief. Grusch añadió que cuando entregó al Congreso información clasificada sobre los vehículos sufrió represalias por parte de funcionarios del gobierno.

Este funcionario abandonó el gobierno en abril, tras 14 años de carrera en los servicios de inteligencia estadounidenses.

Jonathan Grey, actual funcionario de inteligencia estadounidense en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic), ha confirmado a The Debrief la existencia de "materiales exóticos" y ha añadido: "No estamos solos”.

Las revelaciones se producen después de que una oleada de avistamientos e informes creíbles hayan reavivado la atención sobre las naves extraterrestres, y las posibles visitas, en los últimos años.

Un informe habla de 140 encuentros con FANI

En 2021, el Pentágono publicó un informe sobre los FANI en el que se descubrían más de 140 casos de encuentros con FANI que no podían explicarse.

El informe siguió a una filtración de imágenes militares que mostraban sucesos aparentemente inexplicables en el cielo, mientras que pilotos de la marina testificaron que habían tenido frecuentes encuentros con extrañas naves frente a la costa estadounidense.

En una entrevista con los periodistas de The Debrief, Leslie Kean y Ralph Blumenthal, que anteriormente expusieron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investigaba los ovnis, Grusch afirmó que el gobierno estadounidense y los contratistas de defensa llevaban décadas recuperando fragmentos de naves no humanas y, en algunos casos, naves enteras.

"No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas", dijo Grusch. "El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos".

Grusch explicó a The Debrief que los análisis determinaron que este material fue producido por "inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido".

"(Esta evaluación se basa) en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas", explicó Grusch.

Grey, que, según de The Debrief, analiza los fenómenos anómalos inexplicables dentro del Nasic, confirmó la versión de Grusch.

"El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos", dijo Grey. "Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos.”

La confianza en el exfuncionario

The Debrief ha hablado con varios antiguos colegas de Grusch, que han dado fe de su carácter. Karl E. Nell, coronel retirado del ejército, dijo que Grusch era "irreprochable". En un informe de rendimiento de 2022 visto por The Debrief, Grusch era descrito como "un oficial con la brújula moral más fuerte posible".

Nick Pope, que pasó la década de 1990 investigando OVNIs para el Ministerio de Defensa británico (MoD), dijo que el relato de Grusch y Grey sobre materiales alienígenas era "muy significativo".

"Una cosa son las historias en los blogs de conspiraciones, pero esto lleva al siguiente nivel, con auténticos informadores", dijo Pope. “Cuando estas personas presentan estas denuncias formales, lo hacen sabiendo que si han hecho una declaración falsa a sabiendas, se exponen a una multa bastante elevada y/o a la cárcel".

The Debrief informó de que los conocimientos de Grusch sobre materiales y vehículos no humanos se basaban en "extensas entrevistas con funcionarios de inteligencia de alto nivel". Dijo que había informado al Congreso de la existencia de un "programa de recuperación" de material ovni.

En el artículo del medio especializado, Grusch no dice que haya visto personalmente vehículos alienígenas, ni dice dónde pueden estar almacenados.

Una audiencia a la vista en el Congreso

Según ABC News, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se encuentra en las "primeras fases" de preparación de una audiencia sobre ovnis a raíz de las afirmaciones no confirmadas de un ex funcionario de inteligencia de que EE UU supuestamente ha encontrado naves espaciales extraterrestres estrelladas - una cuenta que el Pentágono dice que no tiene fundamento.

El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano de Kentucky, al ser preguntado sobre estas afirmaciones dijo: "He oído hablar de ello, no sé nada al respecto. Tenemos previsto celebrar una vista".

En una declaración posterior a ABC News, el portavoz del Comité de Supervisión Austin Hacker dijo que además de las recientes afirmaciones del informante, siguen apareciendo informes sobre fenómenos anómalos no identificados. "El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes está siguiendo estos informes sobre FANI y se encuentra en la fase primera de planificación de una audiencia".