Steven Spielberg expone sus argumentos para creer en la vida extraterrestre: "Hay algo ahí fuera"

Aunque ahora se haya puesto autobiográfico con Los Fabelman, la película con la que compite en los Oscar 2023, Steven Spielberg ha dedicado varios de sus filmes más notables a las formas de vida extraterrestres, sus casos y sus cosas. De ahí que sus declaraciones sobre el asunto durante una entrevista con Stephen Colbert no nos sorprendan en lo más mínimo.

Aunque Spielberg confiesa no haber visto jamás un ovni, también tiene claro que no estamos solos en el universo. "Es matemáticamente imposible que seamos la única especie inteligente en el cosmos", asegura el autor de E.T. y Encuentros en la tercera fase. Aunque también admite que "parece casi imposible que alguien nos visitara desde 400 millones de años luz de distancia" salvo que disponga de una tecnología extraordinaria.

Asimismo, el cineasta asegura que las últimas novedades al respecto son "fascinantes". "Está ocurriendo algo que hace necesario tomar medidas extraordinarias", prosigue, barajando incluso la teoría de que los presuntos avistamientos sean en realidad humanos llegados del futuro para estudiar nuestra cultura. Una hipótesis que, añade, le hace sentirse optimista.

"¿Y si somos nosotros, desde medio millón de años en el futuro, volviendo a la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI para hacer antropología?", se pregunta. "Y saben algo que nosotros no sabemos aún y están intentando registrar los últimos cien años de nuestra historia". En cualquier caso, señala, "está ocurriendo algo que no nos están revelando".

Ahora bien: según recuerda Stephen Colbert, la mayoría de los extraterrestres en el cine de Spielberg son del tipo achuchable... pero el director también ha firmado La guerra de los mundos, filme en el que los marcianos dejaban la Tierra como un solar. ¿Le preocupa al cineasta que los posibles aliens sean más parecidos a aquellos que se encontraba Tom Cruise?

Ante esto, la respuesta de Spielberg es contundente, pero también optimista: "Creo que si una civilización extraterrestre ha recorrido todo el camino hasta aquí es por razones de curiosidad y de ciencia, y no por agresión". Esperemos que sus intuiciones estén en lo cierto... y que algún día él mismo tenga la ocasión de subirse a una nave alienígena.

