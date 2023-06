Ocho años "aterrada": así ha sido la cronología de Shannen Doherty contra su enfermedad

"El 5 de enero, mi TAC mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada: soy extremadamente claustrofóbica y en mi vida están pasando muchas cosas. Soy afortunada, porque lo están llevando excelentes médicos y un equipo técnico increíble en el Cedars-Sinai [un famoso hospital de Los Ángeles]. Pero este miedo, esta angustia, este momento... Así es la realidad del cáncer". Habla Shannen Doherty, quien lleva 8 años lidiando con la enfermedad.

La actriz de 52 años sufre un cáncer desde 2015, si bien siempre ha intentado actualizar su situación para que sus fans sepan cómo va superando las fases, a veces dolorosas, de lo que padece. Sabe que en estos casos palabras como "luchar" o "batalla" no tienen sentido, dado que en esos casos siempre hay un derrotado. Y desgraciadamente no siempre es la enfermedad.

Repasamos aquí la manera en la que ha afrontado la mítica intérprete de Brenda en Sensación de vivir el cáncer, sabiendo de antemano, además, que ella, por lo que pueda ocurrir, ya sabe cómo le dirá adiós a sus familiares, amistades, allegados y gente cercana: a través de vídeos personalizados y cartas que recibirán después de que haya fallecido.

Febrero de 2015

Fue entonces cuando le diagnosticaron el cáncer de mama, sometiéndose a una sola mastectomía en mayo de 2015. Doherty, además, demandó a su agencia por no haber mantenido actualizad la cobertura de su seguro, por lo que la mastectomía y un entonces probable tratamiento de quimioterapia se podrían haber evitado.

En el lapso de tiempo, desde noviembre de 2013, en el que no estaba dentro del SAG —el sindicato de los actores de Hollywood— no se hizo ningún chequeo regular, por lo que el cáncer se propagó. Llegaría a un acuerdo en agosto de 2016.

Julio de 2016

Shannen contaría más tarde, en una entrevista con ET, las razones por las que fue en aquel mes cuando se rapó la cabeza. "Tras mi segundo tratamiento, mi melena estaba enmarañada. Lo intenté cepillar, y se me caía. Recuerdo sostener grandes mechones en mis manos, y simplemente correr hacia mi madre llorando. [...] Me estaba volviendo loca. [...] Y ella fue, cogió las tijeras de la cocina, se hizo una coleta y me cortó el pelo", rememoró.

Desde entonces usa un pañuelo en la cabeza. Muy poco tiempo después descubría que el cáncer se le había extendido a los ganglios linfáticos, por lo que, tras acabar la quimio, comenzó la radioterapia.

Abril de 2017

Doherty utilizó su cuenta de Instagram para darle una alegría a sus fans: anunciaba que su cáncer estaba en fase de remisión. Eso sí, advertía de que "los próximos cinco años" sería "cruciales", ya que "las reapariciones [del cáncer] suceden con frecuencia".

Mayo de 2018

La intérprete de Embrujadas se sometió aquella primavera a una cirugía reconstructiva que repararía el seno extirpado. Para ello, sin embargo, hubo de aumentar mucho de peso, dado que, como ella misma explicó, no tenía "piel extra" que los doctores pudieran estirar, debido a todos los kilogramos que había perdido por culpa del tratamiento.

Febrero de 2020

Shannen comenzó entonces una batalla judicial contra la compañía de seguros State Farm Insurance, quienes no querían pagar el costo total de las reparaciones de la casa de la acrtiz, dañada después de los incendios de Los Ángeles en 2018. La demanda comenzaba con una frase demoledora para sus seguidores: "La demandante Shannen Doherty se está muriendo de cáncer terminal en fase 4".

Según se supo, Doherty había estado viviendo con el diagnóstico en privado durante casi un año, pero decidió dar ella misma la noticia así para que se viera cómo actuaban las compañías de seguros. En una entrevista con ABC News, Doherty admitió estar "petrificada" y "bastante asustada" desde aquellos dolores que le hicieron ir al oncólogo, que certificó que su cáncer había regresado.

Octubre de 2020

La actriz, que había dicho durante la pandemia que tenía intención de vivir "10 ó 15 años más", explicó por qué aceptó intervenir en el reboot de la serie que la lanzó a la fama, titulado BH90210, retomando su papel de Brenda Walsh y que se había estrenado un año antes.

Admitió que durante mucho tiempo dijo que no quería hacerlo. Sin embargo, la muerte de Luke Perry en marzo de 2019 y saber que había regresado su cáncer le hicieron cambiar de opinión. "Aquello me hizo detenerme y repensarlo. Era una forma de honrar a Luke, algo importante para mí, pero también de hacer lo propio con la gente con cáncer", dijo.

Octubre de 2021

Shannen Doherty ganó la demanda contra State Farm Insurance y se embolsó 6,3 millones de dólares. Además, como era el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, la intérprete compartió unas imágenes sobre cómo era la realidad de su día a día con el cáncer, con su cabeza calva y la nariz ensangrentada, añadiendo que le ayudó mucho volver a encontrar el humor.

"¿Es todo bonito? No, pero es veraz y mi esperanza al compartirlo es que todos estemos mejor educados, más familiarizados con estos aspectos del cáncer. Espero animar a la gente a hacerse mamografías, a hacerse chequeos regulares, a superar el miedo y a enfrenterse a lo que sea que esté frente a ellas", escribió.

Marzo y abril de 2023

Fue a través de Instagram que Shannen Doherty pidió a Fran Drescher, el presidente del sindicato SAG-AFTRA, que cambiase los "criterios actuales" de la organización en lo que respecta a las reglas de atención médica para que nadie pasase por lo que ella está pasando debido a unis temas meramente burocráticos cuando había estado pagando todos los meses su contribución.

Poco después, además, solicitaba el divorcio de su marido, Kurt Iswarienko, después de 11 años de matrimonio, descubriéndose que llevaban separados desde el pasado mes de enero. Aunque no tenían hijos, al no tener un acuerdo prenupcial, no estaba siendo una separación amistosa.

Doherty durante su primera sesión de radioterapia.

Junio de 2023

Es la última actualización. En una publicación descorzonadora, Doherty ha compartido que el cáncer se había extendido a su cerebro en forma de metástasis. La intérprete ha dado a conocer que ya ha pasado su primera sesión de radioterapia y que está "aterrada".