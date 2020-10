Shannen Doherty ya sabe cómo se despedirá de sus allegados si fallece debido al cáncer que padece

"Con dignidad y gracia". Así afrontaba este febrero la actriz Shannen Doherty su recaída del cáncer de mama que le detectaron por primera vez en 2015. Era un varapalo asombroso para quien fuera la estrella de Sensación de vivir, pero parece ser que este tiempo le ha ayudado a reflexionar sobre cómo afrontar esta situación, inclusive si llega a ocurrir lo peor.

"Va a salir en cuestión de días o una semana que... estoy en la fase cuatro. Así que mi cáncer ha vuelto, y por eso estoy aquí", confesó entonces en una entrevista y, poco después, volvía a "mover el culo". "Estoy intentando cuidarme y abrazarme todos los días. No siempre es fácil. Tengo días donde me encuentro deprimida o simplemente sin fuerzas. Pero me empujo con la ayuda de amigos", afirmaba poco después en su regreso a Instagram.

Y ahora el discurso ha variado ligeramente hacia alguien consciente de lo que puede llegar a significar no solo para ella, sino para sus allegados que ella muriese. Es lo que se entrevé de su entrevista con la revista Elle, en la que no ha tenido ningún reparo en sincerarse completamente.

La intérprete de 49 años ha comenzado desvelando cómo se dio cuenta de que algo no iba bien otra vez. "Me puse a hacer ejercicio y me sentí dolorida", ha confesado sobre aquellos primeros síntomas que le pusieron tras la pista sobre si había o no recaído.

Asimismo ha hablado sobre cómo decidió darle la mala noticia sobre su cáncer y su tratamiento a sus amistades más cercanas: con una cena en su casa en la que también estaba su oncólogo. Fue precisamente este el que le explicó que Doherty debería someterse a una "terapia hormonal para bloquear el estrógeno que está alimentando su cáncer, además de tomar un segundo fármaco específico que a menudo es eficaz para estabilizar la metástasis".

Además, la actriz de Embrujadas o de Mallrats ha revelado a la publicación que ya tiene decidida la forma en la que dirá adiós a sus familiares y gente cercana: a través de vídeos personalizados y cartas que recibirán después de que haya fallecido.

Eso sí, asegura que aún no se ha puesto con ello, porque entiende que si lo hace ya sería una gran falta de esperanza y que está en fase terminal. "No me he sentado aún a escribir las cartas. Hay ciertas cosas que necesito decirle a mi madre. Quiero que mi esposo sepa todo lo que significa para mí. Eso es algo que definitivamente tengo que hacer. Pero siempre que llega el momento de hacerlo me parece algo demasiado definitivo", ha explicado.

"Es como si estuvieras cerrando un ciclo y yo no lo estoy. Siento que todavía soy un ser humano muy, muy sano. Es difícil terminar con todos tus asuntos cuando sientes que vivirás al menos otros 10 ó 15 años", ha agregado Doherty, de quien recientemente dio noticias Jason Priestley.

El actor canadiense de 51 años interpretaba a su hermano en Sensación de vivir y han conservado la amistad. Tanta que la visita "con la mayor frecuencia posible" para saber "cómo se siente en el día a día". "Hablamos y siempre la veo con mucha entereza y energía. Es una mujer muy fuerte, siempre lo ha sido, y estoy convencido de que peleará lo más fuerte que pueda", declaró.