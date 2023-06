La marquesa de Griñón, cuya boda el próximo 8 de julio, está dando para escribir un manual de cómo casarse igual que si se corriera una maratón, ha tenido el detalle de obsequiar a sus 450 invitados con un regalo muy particular. Tamara y su prometido, Íñigo Onieva, estarían ofreciendo a amigos y familiares tratamientos de belleza, peluquería y maquillaje totalmente gratuitos, según ha dado a conocer Informalia.

La periodista Pilar Vidal confirmaba este gran presente de los novios. Todos los invitados a la boda habrían recibido un email para poder disfrutar de todos las posibilidades que ofrece el centro de confianza de Tamara Falcó, que bien podría ser el de Carmen Navarro, De este modo, ningún invitado podrá alegar que no le ha dado tiempo o no le ha llegado el presupuesto para ir con mechas californianas, ondas a la última moda, recogidos elegantísimos y un maquillaje de lo más in al enlace, llamado a ser, la boda del año.

Asimismo, los novios, que llevan meses organizando este evento, han creado una web a la que pueden acceder los invitados para comprar los regalos seleccionados por los contrayentes. Ninguno baja de los 150 euros, aunque todos son distinguidos y refinados, al estilo de la novia.

La empresa de regalos elegida por los novios es A Tipica Home, especializada en objetos para el hogar como vajillas, espejos, muebles, alfombras... Un sinfín de ideas para que los invitados no se pierdan.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. EUROPA PRESS

Tamara, que irá vestirá de Carolina Herrera, e Íñigo se casarán el 8 de julio en Aldea del Fresno (Madrid), municipio donde está el palacete El Rincón que ella heredó de su padre, Carlos Falcó, marqués de Griñón. El edificio tiene una capilla en la que caben pocas personas, por lo que se instalarán en el recinto pantallas para que nadie se pierda un detalle del emotivo momento. El viernes 7, habrá una gran cena en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, de donde el sábado saldrán los autobuses con destino a El Rincón.

El prometido de Tamara, Íñigo, cumplió ayer 34 años y los celebró con una cena con su madre y hermanos, Jaime y Alejandra y saliendo con amigos. El hecho de que Tamara no estuviera en la cena indica que seguramente esté ingresada en una clínica de adelgazamiento, como suele hacer todos los años, más si cabe este para estar a tono en su próxima boda.