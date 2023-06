El PSOE de Sevilla pide a su presidenta, Amparo Rubiales, que rectifique tras afirmar que el discurso de Bendodo es de "judío nazi"

"Es realmente el discurso de un judío nazi". Así respondió hace unos días en Twitter la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, a unas declaraciones del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que este miércoles ha provocado numerosas reacciones tanto por parte de los populares como de los propios socialistas, así como de la comunidad judía en España.

El mensaje de Rubiales, exconsejera de la Junta de Andalucía y exvicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, hacía referencia a unas manifestaciones del popular, en las que tildaba de "tramposo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que lo acusaba de impedir que los españoles puedan votar el próximo 23 de julio en las elecciones generales.

El propio Bendodo, proveniente de una familia judía sefardí, se ha limitado a contestar con otro mensaje en la mencionada red social, donde ha afirmado que "quien califica así, se descalifica a sí mismo".

Es realmente el discurso de un judío nazi! https://t.co/t37z5MhNq5 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) June 3, 2023

Más allá ha ido el PP de Málaga, que ha pedido la dimisión o cese "inmediato" de Rubiales por sus declaraciones "antisemitas". Su secretario general, José Ramón Carmona, ha afirmado que la dirigente socialista "ha pasado todas las líneas rojas con este insulto", que considera fruto del "fanatismo" y que va dirigido no solo a Bendodo, sino "a toda la comunidad judía". Y ha añadido: "Mientras siga al frente del PSOE sevillano, tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas [secretario general del PSOE-A] son corresponsables de estas declaraciones".

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado el mensaje de Rubiales y ha asegurado que "todo tiene un límite" y que "estas barbaridades no pueden tener espacio en la política española". Y se ha preguntado: "¿Hasta dónde va a llegar el sanchismo?".

El propio PSOE de Sevilla, a través de su dirección, ha pedido a su presidenta una rectificación por su mensaje, publicado "a título personal". Pero dicha rectificación, por el momento, no se ha producido.

Lo que sí ha hecho la histórica socialista ha sido publicar varios mensajes más en los que afirma que, por un lado, que "no tengo nada, nada contra los judíos; todo, todo contra los nazis. Entendido?????"; y por otro lado, que "tengo amigos judíos. A mucha honra". Igualmente, Rubiales ha manifestado, también en redes sociales, que "no soy machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homofoba, ni anti trans ni anti nada. “Sin igualdad no hay libertad”, lo entendéis????".

También se ha pronunciado al respecto la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a los judíos españoles, que ha condenado "enérgicamente" el "comentario antisemita" de la socialista. "Se trata de antisemitismo ya que se señala el origen judío de Bendodo cuando a ningún otro político se le identifica con su origen o religión", ha lamentado la FCJE en un comunicado.