El PP avisa de la "trampa" de Sánchez al adelantar las elecciones: "Quiere que los españoles no vayan a votar"

El adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio ha generado diversas reacciones y opiniones entre las fuerzas políticas. En este sentido, el Partido Popular lo tiene claro: acusa a Pedro Sánchez de "tramposo" por anticiparlas a verano y denuncia que el presidente del Gobierno "no quiere que los españoles vayan a votar".

Así lo ha reiterado este sábado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, durante un acto del partido en Málaga, donde ha manifestado que este adelanto electoral es una "trampa" de Sánchez para "tapar" la victoria de los 'populares' en los comicios autonómicos y municipales.

"Lo ha hecho para que se hable de que ha convocado elecciones general y no se hable del repaso que le hemos dado al sanchismo en las urnas el pasado domingo", ha incidido para después afirmar que "los suyos se comían" a Sánchez.

El dirigente popular ha culpado también a Sánchez de querer provocar un descenso de la participación por vacaciones: "Qué se puede esperar de un presidente del Gobierno que quiere que los españoles no puedan ir a votar [...] Todo lo confía a que los españoles no voten y pueda mantenerse en el Gobierno".

Y es que para Bendodo "la máxima obligación que tiene un demócrata" es favorecer el ejercicio del derecho a voto "en libertad, con tranquilidad" y con "el mayor número de votos posible", particularidades que, asevera, no se pueden dar en pleno verano. "Nuestro presidente del Gobierno es un tramposo, tramposo, tramposo".

Asimismo, Bendodo ha achacado el anuncio de las elecciones a un segundo factor: detener una rebelión interna en el PSOE. "Más de uno estaba pidiendo puerta", ha asegurado al insinuar que "si llegaba a diciembre, no habría sido candidato, porque los suyos no le dejaban".

Lo "normal", tras unas elecciones, es que "un dirigente del partido que ha perdido levante el teléfono y le dé a Feijóo la enhorabuena por haber ganado", ha indicado el coordinador general del PP, quien ha resaltado que, además, "tampoco ha llamado a Page por ganar en Castilla-La Mancha, así está el PSOE".

"Rematar" cinco años de "duro sanchismo"

"Bismarck decía que España es el país más fuerte del mundo, porque llevamos siglos atacándonos nosotros mismos y nunca conseguimos destruirnos, pero es que Bismarck no conocía a Pedro Sánchez", ha ironizado Bendodo.

Sobre esta cuestión, el dirigente del PP ha trasladado que España "es un país tan fuerte que ha aguantado cinco años con el Gobierno liderado por Sánchez, aunque ha advertido de que los españoles "no son tan fuertes como para aguantar nueve años de duro sanchismo".

De este modo, a pesar de que tachan de "trampa" el adelanto electoral, el PP celebra las elecciones y, al igual que otros dirigentes de la formación, Bendodo ha valorado que "cuanto antes pase a la oposición, mejor para España". Por ello, ha animado a los ciudadanos a votar masivamente.

"Los partidos de fútbol tienen dos partes y se deciden en la segunda. Hemos jugado la primera el 28 de mayo y hemos ganado por 760.000 votos, por 2 a 0. El lunes empieza la segunda parte y no podemos permitir que nos remonten. No estará completa la faena si no la rematamos el 23 de julio", ha remarcado.

Las "mentiras" de Sánchez

Por otro lado, Elías Bendodo también ha enumerado contradicciones de Sánchez, desde la promesa de que no gobernaría con Podemos hasta la de no pactar con EH Bildu, pasando por las de proteger el Estado. "Ha hecho de la mentira su mayor patrimonio".

Según Bendodo, Alberto Núñez Feijóo "aspira a poder hablar con normalidad con el nuevo PSOE que salga de las urnas", ya que "la primera víctima de Pedro Sánchez es el PSOE de toda la vida, lo ha eliminado y ahora es el partido sanchista", lo cual ha provocado que "socialistas históricos se remueven en sus asientos".

Como ejemplo, ha citado un comentario del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, según el cual haber abandonado el socialismo liberal y pactar con una "alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror" se traduce en "un cambio radical en la tradición y el pensamiento del PSOE".

En definitiva, el coordinador general del PP ha concluido que "a Sánchez solo le quedan los sanchistas, no lo socialistas, el CIS trucado y la ideología populista impregnada de Podemos". Así, ha expresado su deseo de que "llegue cuanto antes el 23 de julio" y que "España pase página y pueda volver a ser el país que siempre fue".