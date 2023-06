El fallo de 'Juan Carlos: la caída del Rey': ¿documental periodístico o juego de intereses?

La nueva plataforma SkyShowTime ha estrenado la serie documental Juan Carlos: la caída del Rey. Pero, ¿es realmente un documental? Los documentales viven una edad de oro. Los catálogos de las plataformas bajo demanda necesitan historias relevantes para entender mejor nuestra sociedad y sus referentes. Y los buenos documentales no tienen fecha de caducidad, perfecto para los videoclubs online. De hecho, si son realmente buenos los documentales ganan valor con el paso del tiempo.

Sin embargo, hay cierta confusión entre qué es un documental periodístico y un corta-pega de opiniones personales. Ahí existe una barrera de rigor que se está desvaneciendo. Ahí pincha la serie Juan Carlos: la caída del Rey. Porque no deja de ser una sucesión de testimonios que andan faltos de narración que verifique realidad y fantasía de los invitados.

Como consecuencia, los capítulos son más bien un previsible ir y venir de monólogos de provecho relativo, ya que las argumentaciones no se contrastan bien en el ojo del espectador. Por ejemplo, aparece Mario Conde y sólo se rotula como "amigo del Rey". ¿Era Mario Conde sólo amigo del Rey Juan Carlos I? Al público, le falta la perspectiva que matiza e incluso delata los vínculos de personas con una trayectoria en la que han demostrado que saben muy bien manejar la media verdad en todas sus variantes.

Al final, Juan Carlos: la caída del Rey más que un documental periodístico es un ejercicio de confianza hacia lo que cuenta sobre todo Corinna Larsen. Ella maneja los tiempos y desafía al enseñar que guarda mucha documentación: asegura atesorar cajas con documentos y álbumes de fotos, como si quisiera asustar a alguien.

Pero el acto de creer no es un documental, sólo es una puñado de entrevistas editadas a las que le falta todo lo demás. El documental real es un mosaico completo de testimonios, investigación, recreación, contexto, constatación y explicación periodística. No todos los documentales pueden basarse exclusivamente en lo que dice uno y otro. Eso no es información, eso se acerca más a la especulación. Incluso hay que enfocar quién exagera o decora por sus lazos de interés. Para entender algo, siempre hay que resaltar los matices más que quedarse atado a lo previsible. Y Juan Carlos: la caída del Rey es, sobre todo, previsible.