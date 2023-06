Sofía Suescun lleva años alejada de Mediaset, pero está centrada en su trabajo como influencer. Por ello, no son pocos los eventos a los que acude o los viajes que realiza. Sin embargo, el último que hizo este fin de semana tuvo que cancelarlo de urgencia debido a un problema con la medicación contra el cáncer de su madre.

Para celebrar el cumpleaños de su novio, Kiko Jiménez, la pareja estuvo disfrutando de Valencia y del spa y los tratamientos relajantes del hotel en el que se alojaban. Así lo mostró la joven de 26 años en sus stories de Instagram, donde también compartió el mal momento que estaba pasando tras la llamada de Maite Galdeano.

"No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave", declaró en su publicación. "Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes".

'Stories' de Sofía Suescun. INSTAGRAM

"Mi madre me llamó esta mañana agobiada, se encontraba mal y apenas le quedaba medicación", explicó, en referencia a un fármaco llamado Hydrea. Y es que Maite Galdeano tiene cáncer de sangre, tal y como la propia Sofía Suescun reveló el pasado verano.

"De no tomarlo, puede sufrir un trombo, un ictus e incluso producirse la muerte", aseguró la concursante de realities. "Estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando llegue".

La hermana de Cristian Suescun mostró después que, en el camino de vuelta en coche, Kiko Jiménez estaba llamando por teléfono a distintas farmacias para ver si disponían del medicamento que necesitaba, y del cual solo le quedaban dosis para tres días, pero ninguna lo tenía, ni tampoco contestaban en el fabricante: "Estamos alucinando".

"No se suministra a farmacias desde el 14 de mayo", aseguró una farmacéutica en la llamada de teléfono. "No me quiero imaginar a toda esa gente desesperada buscando medicación y que nadie le dé respuesta", añadió, pues, afortunadamente, algunos de sus seguidores de Instagram la ayudaron a encontrar el medicamento en distintas farmacias.

"Voy a intentar recolectar todas las cajas posibles durante estos días, pero cuando no haya más, ¿qué?", se planteó y, después, dio las gracias a los que le dieron su apoyo. "Es un alivio a corto plazo porque no sabemos si se volverá a suministrar, pero voy a hacer todo lo posible para que este problema de falta de medicación en general se solucione".

"¡Mi madre está bien, chicos! Le ha dado ansiedad cuando le han dicho que han parado el suministro de la medicación, pero es que imaginaos la preocupación que me ha llamado por la mañana y yo en Valencia imaginándome lo peor", añadió Sofía Suescun. "Ha sido un día complicado, pero al menos estoy un poco más tranquila".