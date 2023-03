Sofía Suescun actualiza el estado de salud de su madre, Maite Galdeano, tras someterse a unas pruebas por el cáncer que padece

El pasado verano, Sofía Suescun desvelaba a la Lecturas que su madre, Maite Galdeano, padece cáncer de sangre desde los 38 años. Tal y como la propia exconcursante de Gran Hermano explicó días después de conocerse la noticia, "se trata de una enfermedad genética desconocida" y es la razón por la que los médicos no saben dominarla bien.

Ahora, la hija de la que fuera participante en Pesadilla en el paraíso ha actualizado el estado de salud de Maite, a quien se encuentra muy unida y a quien ha apoyado desde que fue diagnosticada de esta enfermedad llamada policitemia vera.

Lo que provoca esta patología es que se produzca demasiada cantidad de glóbulos rojos en la sangre que, a su vez, produce que esta sea más espesa por lo que dificulta su flujo y puede dar lugar a coágulos sanguíneos.

Desde su diagnóstico, la pamplonesa ha estado medicándose. Sin embargo, su última revisión no arrojó buenos resultados. Los médicos observaron un "considerable aumento" en el tamaño de su bazo, órgano encargado de la producción de linfocitos y de la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas viejas.

"Me van a hacer una ecografía en el bazo, ya que parece ser que ha crecido debido a mi enfermedad de médula", compartió Maite Galdeano en sus redes sociales, junto a una foto en la que se encontraba en la sala de espera de un hospital.

Tras este mensaje, Sofía Suescun quiso tranquilizar a sus seguidores afirmando de que la inflamación podría ser "algo normal" y que podría tratarse de un efecto secundario por la medicación que toma su madre.

'Story' de Sofía Suescun en el que actualiza el estado de salud de su madre. INSTAGRAM

Además, después de visitar al especialista, todo parece haber quedado en un susto. "Tras hacerle una ecografía, está fuera de peligro por esa parte", aseguró su hija alegremente. La influencer está más que feliz con el resultado que ha recibido su madre tras la ecografía del bazo.

Lo cierto que esta no es la única enfermedad a la que hace frente Maite Galdeano, pues también ha sido diagnosticada con otras patologías como fibromialgia, artritis, hernias, cefalea y gastritis crónica. No obstante, aunque la exparticipante de Pesadilla en el paraíso es consciente de que su enfermedad le permite pedir la eutanasia, no lo hace porque quiere estar hasta el último de sus días al lado de dos hijos, Cristian y Sofía Suescun.