Carla Barber confirma su ruptura con Joseph Rodríguez: "Tomé la decisión más difícil de mi vida"

Desde hace unas semanas, se rumoreaba que Carla Barber y su novio, Joseph Rodríguez, estaban pasando por una crisis de pareja y que, incluso, habían puesto fin a su relación. Y las especulaciones parecían distar poco de la realidad. Ahora, la modelo ha confirmado la ruptura con él a través de sus redes sociales.

El pasado mes de noviembre, Carla y Joseph se prometieron para darse el 'sí quiero' en otoño de este año. No obstante, la boda no llegó a suceder. Toda esta realidad cambió desde que ambos se escaparon a las Maldivas para celebrar la futura llegada de su segundo bebé, Romeo, ya que la influencer, poco después de dar a luz a su primer hijo, Bastián, volvió a quedarse embarazada.

A pesar de que la canaria llevaba su historia de amor alejada de los focos mediáticos, de vez en cuando dejaba entrever lo feliz que estaba con el padre de sus dos hijos en sus redes sociales. Sin embargo, sus fans poco tardaron en darse cuenta de que, desde hace semanas, la joven no publicaba contenido junto a Joseph. A raíz de esto, se empezó a especular, aunque ella no ha eliminado ninguna de las fotografías junto a él.

Todo estos rumores se hicieron más palpables cuando Carla compartió un misterioso mensaje en el que dejaba entrever que su relación había llegado a su fin. "Un día sabrás que no has perdido nada. Que las cosas tuvieron que pasar así para que no entendieras la vida. Que nada se retiene y todo fluye a su modo. Y que así como algunas cosas se van, otras llegan", fueron las palabras expresadas por la madre de Bastián, su primer hijo.

Ahora, se confirman aquellos rumores. La cirujana habló de su separación con Joseph Rodríguez en un story de Instagram. "Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba", empezó a explicar.

'Stories' de Carla Barber en la que confirma su ruptura con Joseph. INSTAGRAM / dr.carlabarber

Sin entrar en más detalles, la joven decidió poner fin a su historia pensando "en todo momento" en sus hijos y en su bienestar, pero también en su salud, ya que se encuentra embarazada de su segundo hijo con Joseph.

No obstante, en otro story, Carla Barber aclaró que tanto ella como el padre de sus hijos mantendrán "una relación respetuosa y centrada en el bienestar" de sus niños debido al cariño que ambos se tienen y al amor que sienten por su familia. Asimismo, la joven pidió "respeto" para ellos en estos duros momentos.