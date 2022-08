Maite Galdeano, sobre su cáncer de sangre: "Si yo pidiera la eutanasia, me la podrían aplicar"

Hace una semana que Sofía Suescún anunció en exclusiva para la revista Lecturas que su madre, Maite Galdeano, padece un cáncer en la sangre desde hace muchos años, una información que nunca habían sacado a la luz. Ahora ha sido la propia protagonista quien ha hablado por primera vez sobre la enfermedad.

La exconcursante de Gran Hermano ha contado cuándo y cómo le detectaron esta dolencia que le está complicando la vida. "Me salió cuando tenía 38 años. En la Clínica Universitaria [de Navarra] me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien", ha relatado.

Al cáncer se le ha sumado que padece otros muchos problemas de salud que han agravado aún más la enfermedad: "Tengo artritis, fibromialgia, hernias, cefalea y gastritis crónica. Me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna".

A pesar de todas esas dolencias, actualmente Galdeano ha encontrado la motivación para seguir luchando. "Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija", asegura la navarra.

Sin embargo, ha tenido épocas muy duras en el plano psicológico e incluso llegó a plantearse el suicidio. "Me fui a las vías del tren. Después, al saber lo fuerte que era esta enfermedad, pensé: 'con dejar de tomar la medicación, me da un trombo y adiós'", ha relatado.

Sin embargo, atrás quedaron esos pensamientos negativos por una razón muy clara. "¿Qué es lo que me hizo cambiar? Mi Sofía, como siempre, ella me quitó la idea del suicidio de la cabeza. Me di cuenta de que tenía que luchar por ella, aceptar la puta enfermedad, hacer lo que me dijera la hematóloga y punto pelota", ha asegurado.

Es por ella y por su hijo Cristian por quienes decide, por ejemplo, no someterse a la eutanasia, medida que, según ella, puede solicitar cuando quiera: "Si yo la pidiera, me la podrían aplicar porque conmigo lo tienen chungo, no me pueden medicar porque mi cuerpo o mi sangre no la admite, o una medicación que choca con otra... Yo sería una candidata de las que me tumban y 'ciao'".